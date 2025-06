Pride-tiltás: zavar támadt a rendőri erőben, a kétfarkúak gyűlésével valamiért kivételeztek

BRFK;engedély;Budapest Pride;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2025-06-26 12:16:00 CEST

Börtönnel fenyegeti Karácsony Gergelyt a Fidesz a szombati menet miatt, miközben a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak engedélyezte a Pride-ot a BRFK, amely szerint a gyűléseket egyedileg bírálják el.

- A rendőrség hiába kezd el politikai szerepet játszani, ha a zavaros szabályozás miatt igazából ők sem tudják, hogy minek kell megfelelniük – kommentálta lapunknak a szombatra tervezett Budapest Pride „betiltása” körüli jogvitákat Horn Gábor, a Republikon Alapítvány vezetője. Hornt azután kerestük, hogy a Népszava a szervezőktől megtudta: bár a módosított gyülekezési szabályokra hivatkozva minden „LMBTQ-gyűlés” ügyében tiltani próbált a BRFK, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt múlt heti Pride-rendezvényét mégis gond nélkül átengedték a hatóságok. A városligeti Királydombon megtartott, félezres „Pride piknik és táncpárbaj” ráadásul évek óta a betiltott Budapest Pride Fesztivál hivatalos programja; az MKKP pedig kifejezetten gyülekezésként, ugyanolyan területhasználati kérelmet nyújtott be hozzá, mint korábban négy jogvédő szervezet - utóbbiaknak azonban háromszor is megtiltották a kis létszámú szivárványos demonstrációt.

A rendőrség eddigi indoklásai szerint a módosított gyülekezési szabályok alapján tilos minden olyan gyülekezés, amely „a homoszexualitást, vagy a nemváltást népszerűsíti”, s fennáll a veszélye annak, hogy a gyermekek a normálistól eltérő viselkedéssel találkoznak. A Kúria a civilek vonulása ügyében előbb felülbírálta a BRFK tiltó határozatát, ám egy újabb döntéssel megerősítette azt. Hasonló indokkal kaszálták el Karácsony Gergely (részben) önkormányzati rendezvényként meghirdetett Pride-ját is, mondván: a fővárosi szervezés szintén a gyülekezési törvény hatálya alá esik, a főpolgármester bejelentő videójából pedig – a rendőrség szerint - kiderült, hogy „a Budapesti Büszkeség menete” hasonló jellegű, mint a „gyermekek jogait sértő” Budapest Pride.

Karácsony Gergely ugyanakkor vitatja a rendőrség érveit és leszögezte: ha törik, ha szakad, szombaton Pride-felvonulás lesz Budapesten. Éles jogvita alakult ki, és Tuzson Bence igazságügyi miniszter figyelmeztette is a főpolgármestert: a tiltott rendezvény megtartása – szervezőként - 1 év szabadságvesztést von maga után. Tuzson később már a Pride-ra érkező nagyköveteknek írt levelet, mondván, szabálysértést követnek el, ha részt vesznek a felvonuláson. A miniszter szerint azzal, hogy a főváros nem fordult a Kúriához a rendőrség döntésével szemben, ők is tudomásul vették: a Pride minden formában be van tiltva.

Utóbbinak viszont éppen az mond ellent, hogy a – BRFK jegyzőkönyve szerint – a kétfarkúak múlt szombati LMBTQ-rendezvénye a Budapesti Pride elutasítása után kapott hatósági engedélyt.

A jegyzőkönyv szövegéből kiderül: a hatóság tisztában volt azzal, hogy az eddigi indoklásaik alapján ismét „gyermekvédelmileg problémás” esemény készül. Ugyan a rendezvény céljaként az MKKP a „Tüntetés a kormány társadalompolitikája ellen” kategóriát jelölte meg, a kérelmükbe becsatolták a Facebook-eseményt, címmel és leírással együtt: „Pride piknik és táncpárbaj - Az MKKP már negyedik alkalommal rendezi meg a budapesti pride rendezvényét, ami mostanra a hónap kedvenc és egyik legtöbb embert vonzó eseménye lett! (…) A rendezvény a 30. Budapest Pride Fesztivál programsorozatának a része”. A szervezők emellett előre jelezték: LED-fallal, mobil hangfallal, aggregátorral, 2 méter magas lufival, és sátrakkal készülnek.

Lapunk megkérdezte a BRFK-t, hogy amennyiben az eddigi tiltó érveléseik szerint lényegében semmilyen Pride-esemény nem tartható meg a fővárosban, akkor az MKKP-nek miért engedték meg mégis ezt.

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a gyülekezési hatóság minden, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlés bejelentését egyedileg, annak tartalma szerint bírálja el”

– írták válaszukban.

Horn Gábor szerint kezdettől fogva világos volt, hogy egyfajta gyülekezési jog létezik, ami mindenkit megillet. „Ha egy kormány ezt elkezdi a melegek, de akár a buszsofőrök, vagy bárki ellen igazgatni, annak ilyen zűrzavar a vége” – mondta a Népszavának, hozzátéve: Tuzson Bence fenyegetőzéseivel az ügyből eredő politikai arcvesztést kerülné el a Fidesz. A Republikon vezetője nem számít arra, hogy a börtönnel való fenyegetés számottevő mennyiségű embert riasztana el a szombati Pride-felvonulástól. „Olyan persze lehet, hogy valaki mondjuk állami iskolában igazgató-helyettes, ezért elkerülné a belengetett arcfelismerő rendszert, de valójában több tízezer ember esetében ezt is képtelenség alkalmazni” – nyilatkozta.

Horn Gábor szerint a viták és a fenyegetések ellenére békés tömegfelvonulás lesz szombaton, amit a rendőrség biztosít majd.

Orbán Viktor soha nem követné el azt a hibát, hogy párhuzamba állíthassák Gyurcsány Ferenccel és a 2006-os atrocitásokkal

– tette hozzá.