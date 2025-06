Érkeznek a fotók, így fogadták Kapu Tibort a Nemzetközi Űrállomáson

Nemzetközi Űrállomás;érkezés;Kapu Tibor;

2025-06-26 15:07:00 CEST

Járt is egyet súlytalanul a falon.

Mint beszámoltunk róla, Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor ma reggel sikeresen megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az Axiom 4 űrmisszió keretében.

Az utazás valamivel több mint egy napig tartott, szerencsére minden rendben zajlott az indulástól a dokkolásig, ami után a Kapu Tiborral együtt négyfős legénységnek még várnia kellett egy másfél-két órát, mire kiléphetett a Nemzetközi Űrállomás területére. Kapu Tibor az első magyar, aki a körülbelül 400-420 kilométer magasságban elhelyezkedő ISS fedélzetére lépett.

Mi is közlünk néhány fotót a nagy pillanatról:

A dokkolás előtt Kapu Tibor élőben, magyar nyelven jelentkezett be. „Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit igazából sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor ezek a várakozás pillanatai megtörténtek a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, de erre is sor kerül majd a küldetés után nem sokkal. Rettenetesen hálás és büszke vagyok, hogy magyarként itt lehetek, és tényleg egy különleges érzés volt a világűrből látni az országunkat. Remélem, hogy ti is ennyire büszkék lesztek erre a küldetésre, mint én. Még találkozunk” - mondta.

A magyar űrhajós várhatóan két hetet tölt itt.