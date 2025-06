Már a szüleivel is tudott beszélni Kapu Tibor az űrből

Nemzetközi Űrállomás;Kapu Tibor;Axiom-4;

2025-06-26 20:47:00 CEST

Angolul és magyarul is üzent egyet.

Kapu Tibor ismét bejelentkezett a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről, angolul és magyarul is beszélt az érdeklődőknek. A magyar űrhajós elmondta, nem csak azért vannak ott, hogy kísérleteket végezzenek, hanem inspirációs jelleggel is, hogy megmutassák, egy ilyen kis nemzet, mint Magyarország is végre tud hajtani ilyen nagy dolgokat.

Kapu Tibor előbb megköszönte angolul a meleg fogadtatást, úgy vélte, a lehető legjobb legénységhez csatlakoztak. Ismertette, hogy 11 ország képviselője van egyszerre jelen az űrállomáson, s közülük 7-en újoncok. Mint mondta, nagyon boldog, hogy ott lehet, és képviselheti Magyarországot, amit felfelé jövet még láttak is, s ez szintén egy különleges élmény volt. Várakozással tekint a következő két hétre, 100 százalékig biztos benne, hogy fantasztikus lesz.

Ezt követően a többiekhez hasonlóan anyanyelvére váltott. Hatalmas megtiszteltetés, és elképesztő büszkeség számára ez az utazás. A magyar űrhajós elmondta, hogy már tudott beszélni a szüleivel is.

„Én vallom azt, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni” – mondta Kapu Tibor, s mindenkinek köszönetet mondott, hogy lehetővé tették a küldetést.