A mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva olvasóink meg is hallgathatják a napi lapszám vezető írásait. Mindössze két kattintás, és Szabolcs már olvassa is egymás után a kiválasztott cikkeket. Egy listán pontosan jelezzük a hangfájlban szereplő anyagok címét és kezdési idejét.

Lőnek is, ami azt illeti. A Magyar Államvasutak (MÁV) mindig is célpontja volt a bírálatoknak, 10–20 éve is hasonló botrányok voltak a vasútnál, ezekben semmi meglepő és újdonság nincs – jelentette ki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Népszava Törésvonal című műsorának adott interjújában.