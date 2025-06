Videó;Magyarország;MÁV;interjú;Lázár János;Népszava;vonatközlekedés;Dorner Lajos;Törésvonal;

2025-06-27 05:45:00 CEST

„Lázár János magára tette a céltáblát: Ide lőjetek!”

Lőnek is, ami azt illeti. A Magyar Államvasutak (MÁV) mindig is célpontja volt a bírálatoknak, 10–20 éve is hasonló botrányok voltak a vasútnál, ezekben semmi meglepő és újdonság nincs – jelentette ki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Népszava Törésvonal című műsorának adott interjújában.