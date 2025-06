Budapesten vizsgálódik a korrupcióellenes EP-munkacsoport a Lázár-féle kastélytörvény ügyében, az egyik átjátszott épülethez el is vitték a tagjait

Európai Parlament;DK;korrupciógyanú;

2025-06-27 17:54:00 CEST

A frakcióközi küldöttség az ügyben OLAF-vizsgálatot kezdeményező Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Arató Gergely társaságában nézte meg a bajnai Sándor-Metternich kastélyt.

Két napot tölt Budapesten az Európai Parlament korrupcióellenes frakcióközi munkacsoportja. A látogatás oka a magyarországi jogállamiság leépülése, illetve az Orbán-kormány uniós forrásokat érintő korrupciója. Az EP-képviselők európai üzleti érdekeltségek vezetőivel, nagykövetekkel, civil szervezetekkel is találkoznak.

A küldöttség tagjai péntek délelőtt a parlamentben ellenzéki képviselőkkel folytattak megbeszélést. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője a közelmúltban Magyarországon elfogadott kastélytörvényről tájékoztatta őket, amely értelmében 48, többségében EU-s és közpénzből felújított kastély privatizációja kezdődött meg. Arató Gergely ezután Bajnán meg is mutatott egyet a szóban forgó kastélyok közül. Mint korábban megírtuk, ez, vagyis a bajnai Sándor-Metternich kastély is egyike azoknak az épületeknek, amelyeket EU-s forrásból, több száz millió forintból újítottak fel, most mégis annak a veszélye fenyegeti, hogy a Fidesz átjátssza magánkézbe, adott esetben a Sándor-Metternich kastélyt éppen a MOL Új Európa Alapítványnak vagy más kastélyokhoz hasonlóan akár Mészáros Lőrincnek vagy Tiborcz Istvánnak.

Mint megírtuk, a DK feljelentése nyomán az Európai Csalás Elleni Hivatala (OLAF) 2024 októberében vizsgálatot, 2025 februárjában nyomozást indított, a Lázár János építési és közlekedési miniszter fémjelezte kastélytörvény, vagyis a privatizációs hullám miatt. A privatizációra az a törvény ad lehetőséget, amelyet Novák Katalin volt köztársasági elnök 2023 vége felé visszadobott, elküldte az Alkotmánybíróságnak, amely a jogszabály egyes részeit 2024 januárjában alaptörvény-ellenesnek is nyilvánította. Az ezután módosított törvényt – amelytől az Orbán-kormány azt reméli, hogy külső források bevonásával újulhat meg a kulturális és építészeti örökség – végül 2024 júniusában fogadta el az Országgyűlés.

A DK szerint példátlan visszaélés, hogy az Orbán-kormány sok millió forint uniós forrásból újította fel az állami tulajdonú kastélyokat, majd privatizálja azokat. A párt ezért már korábban pert indított az Építési és Közlekedési Minisztérium ellen, és több körben meg is nyerte az eljárásokat. A bíróság kimondta: a minisztériumnak ki kell adnia, kik és milyen feltételekkel pályáztak.

Arató Gergely az EP-munkacsoportot is kérte, hogy segítsenek megvédeni a magyar nemzeti vagyont, Magyarország kulturális örökségeit, így ezeket a kastélyokat is attól, hogy a fideszes oligarchák rátehessék a kezüket. Látogatásuk végén a küldöttség négy EP-képviselője, a lengyel néppárti Michał Wawrykiewicz, a francia szocialista Chloé Ridel, a szlovén liberális Irena Joveva és a német zöldpárti Daniel Freund sajtótájékoztatót tart majd Budapesten.