Ruszin-Szendi Romolusz: Sok tartalékos katona hónapok óta nem kap járandóságot, most százak munkáját el is vették

2025-06-27 19:23:00 CEST

A Tisza Párt honvédelmi szakértője sokadszorra is vitára hívja a jelenlegi honvédelmi minisztert, Szalay-Bobrovniczky Kristófot, hogy bizonyítsa, férfi-e és bízhat-e még benne az állomány, a társadalom.

Mindenre van pénze honvédelmi miniszternek, csak a katonákra nincs – posztolta pénteken Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakértője, aki megdöbbentő, több napja írt belső honvédségi levelet kapott G. A. monogrammal. Abban az állt, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter alig egy hónapja, 2025. május 25-én az 1200 fős tartalékos katonai eskütétel alkalmával, a tartalékos rendszer kínálta biztos jövőre, a katona hivatás szépségeire hívta fel a figyelmet. Megköszönte a tartalékos katonák munkáját és igyekezett rávilágítani arra, hogy katonákra mindig szükség lesz, cserébe biztos megélhetést, kiszámítható jövőt kínálnak. – Azóta nem telt el egy egész hónap, és a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnoksága egyik hétről a másikra úgy döntött, megszünteti országos szinten több száz tartalékos katona állandó behívását. Egyik hétről a másikra megszűnt az emberek addig fixnek gondolt munkahelye – áll a levélben.

A dokumentum szerint a lépést mindenféle előzetes bejelentés nélkül tálalták az érintett területvédelmi zászlóaljaknál a katonák felé, voltak akik éppen idegen alakulathoz vezényelve, feladatvégrehajtás közben értesültek róla, hogy amikor visszatérnek az anyaalakulathoz, már nem lesz munkájuk. – Olyan területekről, például személyügyi-, hadműveleti- és kiképzési részlegekről is küldtek el katonákat amelyek eddig is komoly emberhiánnyal küzdöttek az elvégzendő feladatokhoz képest – emelte ki a levélíró, hozzátéve, hogy még a felkészített, tartalékos műveleti szakaszokból is elküldtek mindenkit. – Milyen biztonsági kockázattal jár, ha a katonák Magyar Honvédségbe vetett bizalma hirtelen így meginog? – tette fel a kérdést

Egy korábbi bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz szintén írt a tartalékosokról. „Miközben a Honvédelmi Minisztérium büszkén hirdeti, hogy 2035-ig GDP-arányosan 5 százalékra emelik a védelmi kiadásokat, addig sok tartalékos katona hónapok óta nem kapta meg a jogos járandóságát. Ez nemcsak igazságtalan, hanem sok család számára súlyos anyagi terhet is jelent – több tíz- vagy akár százezer forinttal kevesebb kerül a családi kasszába – írta. Most kifakadt: „Ha már olyan jól gazdálkodott a költségvetéssel, hogy milliárdokat elköltött plakátokra és filmekre, lovakra, Kincsem Parkra, a tartalékos katonák is megérdemelnék, hogy megkapják jogos járandóságukat.” – Legyen férfi, álljon ki velem szakmai vitára és mutassa meg az állománynak és a társadalomnak, hogy bízhatnak e önben – ismételte meg kihívását sokadszorra a Tisza Párt honvédelmi szakértője.