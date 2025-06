Ruszin-Szendi Romulusz: A kormány már a haderő belső levelezési rendszerét is felhasználja a propaganda terjesztésére

Levelezés;Orbán-kormány;Fidesz;Magyar Honvédség;katonák;voks;propaganda;

2025-06-19 16:16:00 CEST

A volt vezérkari főnök szerint amikor ő volt vezető pozícióban, soha, egyetlen választáskor sem engedték meg, hogy a katonákra ilyen nyomást gyakoroljon a politika.

A kormány már a haderő belső levelezési rendszerét is felhasználja a propaganda terjesztésére – írja felháborodott Facebook-posztjában Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza párt szakértője, volt vezérikari főnök rekordmennyiségű telefonhívást és képernyőfotót kap a volt kollégáitól, amelyek azt bizonyítják, hogy a kormányzat erős nyomást gyakorol minden katonára és a honvédelemben dolgozókra a „Voks2025” sikere érdekében. Az Ukrajna EU-csatlakozása ellen az Orbán-kormány által indított propaganda-hadjáratról azt írta, hogy azon fel van háborodva az állomány többsége, de nem akarnak úgy járni, mint az a rendőr, aki elutasította „a pártok népszerűsítésének a szakmai toborzással együtt erőltetett folyamatát”.

A fegyelmi eljárás alatt álló rendőr őrmester ügyéről, arról, hogy nem akart a KDNP reklámarca lenni, ezért minden nyilvános szerepléstől is eltiltották, lapunk is beszámolt.

– Nagy bajban van a kormány a Tisza Párt népszerűsége miatt, rettegnek a vereségtől és annak következményeitől, de az mégis felháborító, hogy ilyen mélyen törjön be a politika a magyar haderő, a honvédelem mindennapi szakmai életébe – hangsúlyozta az altábornagy, a hadtudományok doktora. Felidézte, amikor ő volt vezető pozícióban, soha, egyetlen választáskor sem engedték meg, hogy a katonákra ilyen nyomást gyakoroljon a politika.

– Ez példátlan, felháborító befolyással való üzérkedés. Hiába kínlódnak, mint malac a jégen, a magyar emberek többsége úgysem fog hinni a Voks-kampánynak, mert tudják, hogy a szavazatot leadók száma hazugság, mert egy ember többször is szavazhat, csak több e-mail címe kell, hogy legyen. A végeredmény pontosan ezért, illetve mert soha nem mondanak igazat, hazugság lesz. Senkit nem érdekel az eredmény, mert nem időszerű. Bármit is állítanak, a Tisza Párt nem támogatja a gyorsított eljárást (Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában), ahogy ezt Magyar Péter hivatalosan közölte az Európai Néppárttal is – tette hozzá a tábornok, aki szerint mindenki tudja, hogy ezzel a kampánnyal a kormány el akarja terelni a figyelmet a gazdaság helyzetéről, az egyre kevesebbet érő pénzről, az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem, a vasúti közlekedés helyzetéről.

Ruszin-Szendi Romulusz végül ismételten nyílt vitára hívta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, mint fogalmazott, már ha elég bátor hozzá.