Fidesz;Nézőpont Intézet;pártpreferenciák;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2025-06-27 17:53:00 CEST

A Nézőpont Intézet szerint annyira azért nem zárul az olló, a Fidesz most is abszolút többséget szerezne

Az Orbán-kormányhoz közeli közvéleménykutató szerint márciusban még tíz százalékkal, most csak öt százalékkal, de továbbra is vezet a kormánypárt a Tisza Párt előtt. Legfrissebb felmérésük szerint a parlamentbe a két nagy párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be.