Nézőpont Intézet: 10 százaléknyi vokssal győzné le a Fidesz a Tisza Pártot

Fidesz;Nézőpont Intézet;pártpreferenciák;TISZA Párt;

2025-03-14 12:32:00 CET

A Tisza Párt támogatottsága éppen egyéves fennállása előtt nem növekedett, hanem enyhén csökkent – derül ki a Nézőpont Intézet pénteken közzétett közvélemény-kutatásából.

E szerint amíg 2024 decemberben még 37 százalékon állt a Tisza Párt listája, 2025 márciusra 35 százalékra esett vissza. Bár a visszaesés nem drasztikus, a tendencia egyértelmű: a párt nem tudott közelebb kerülni a kormánypártokhoz, és továbbra is leginkább Márki-Zay Péter egykori szavazótáborára építhet – állapítja meg a Nézőpont Intézet.

A Fidesz–KDNP jelenleg a választók 45 százalékának támogatását élvezi, ami megegyezik az EP-választáson elért eredményével. A kormánypártok számára kedvező fejlemény, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde óta meghatározza a közbeszéd témáit. A teljes felnőtt lakosság körében a kormánypárt előnye még nagyobb, 12 százalékpontos.

A Tisza Párt támogatóinak aktivitása jelenleg magasabb (91 százalékuk aktív), mint a Fidesz szimpatizánsaié (81 százalékuk aktív). Ez azonban azt is jelenti, hogy a kormányoldalnak nagyobb a mozgósítható tartaléka, amelyet most a „véleménynyilvánító szavazás” kampányával próbál aktivizálni.

A Mi Hazánk az utóbbi hónapokban erősödni tudott, és most vasárnap akár 9 százalékos eredményt is elérhetne. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormánypárt átvett néhány programpontot Toroczkai László pártjától.

A Nézőpont Intézet márciusi kutatása szerint más párt nem jutna be a parlamentbe. Az aktív szavazók körében 4 százalékot elérő Demokratikus Koalíció számára kulcsfontosságú, hogy Gyurcsány Ferenc lakókocsis kampánya eredményes legyen. A Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) és a Momentum (1 százalék) pedig jelenleg messze van a parlamenti bejutási küszöbtől.