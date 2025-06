Így kezdődött

Budapest Pride;

2025-06-28 11:00:00 CEST

Az egész lavinát Orbán Viktor indította el, amikor a február 22-i évértékelő beszédében foglalt bejelentéssel, hogy gyermekek állítólagos védelmére hivatkozva be akarja tiltani a Budapest Pride-ot. Ez így is történt, március 18-án a fideszes parlamenti kétharmad elfogadta a gyülekezési jog korlátozásáról szóló törvénymódosítást, egy hónnappal később, április 14-én pedig a magyar miniszterelnök által egykor még gránitszilárdságúnak kikiáltott alkotmány módosítását, amely kimondja, hogy a gyerekek jogai előnyt élveznek a gyülekezési joggal szemben. Ez tette lehetővé a Budapest Pride betiltását is, amelyet a magyarok többsége sem márciusban, sem most június végén nem támogatott.

Ezután elkezdődött egy jogi huzavona, amelynek a vége az lett, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság megtiltotta a Budapest Pride-ot, amelyet azonban Karácsony Gergely főpolgármester a szárnyai alá vett, önkormányzati rendezvényként tartják meg. Eközben a felvonulás már nem is a melegekről és a transzneműekről, hanem a szabadságjogok (újbóli) kivívásáról szóló demonstrációvá nőtte ki magát igen, 2025 Magyarországán.

Karácsony Gergely ma egyébként mondta is, nem örül, hogy a Budapest Pride nem az a jó értelemben véve unalmas felvonulás, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavalyelőtti volt.