Európai Parlament;Budapest Pride;kiállás;

2025-06-28 13:54:00 CEST

Egységben állnak ki a magyarokért és az LMBTQ emberek jogaiért az Európai Parlament képviselői – jelentette ki négy EP-frakció vezetője közös sajtótájékoztatójukon szombaton reggel Budapesten, néhány órával a Pride kezdete előtt. A négy politikus - mindegyikük nő - a tüntetők védelmében szólalt föl.

A magyar állampolgárok európai állampolgárok, és most az ő méltóságukért vannak itt – hangsúlyozta Iraxte Garcíca Perez, a szocialista frakcióvezető. A spanyol politikus szerint most Orbán Viktor a kisebbségeket támadja, de engedjük, nem fog megállni, és hamarosan másokon lesz a sor. Valérie Hayer, a liberális Renew frakcióvezetője is kiemelte, hogy Orbán a független média és civilek ellen is támadásokat indított. Szerinte az, hogy ennyi külföldi politikus Budapestre érkezett több, mint egy szimbolikus lépés, ez egy politikai cselekedet. Az Európai Unió tagjaként az alapvető értékek védelme nem egy opcionális lehetőség, hanem kötelesség, mondta a francia képviselő.

Nem a Budapest Pride az illegális, hanem annak a betiltása – kezdte beszédét Terry Reintke, a Zöldek frakcióvezetője. Szerinte aggasztó, hogy eközben a szélsőjobboldali ellentüntetéseket engedélyezik, pedig ők a szabadságot támadják. Megköszönte Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy segítségével megvalósulhat a rendezvény. A német politikus sértésnek nevezte, hogy Orbán a Szovjetunióhoz hasonlítja az EU-t, amelyhez Magyarország önként csatlakozott.

Az Orbán-rendszer veszélyes a társadalomra, és nem a Pride – hangzott el a Baloldal nevű frakció nevében Manon Aubry frakcióvezető beszédében. Szerinte Orbán nem beszélhet külföldi beavatkozásról, hiszen a felszóló EP-képviselő közül senkinek nincs kapcsolata Vlagyimir Putyin Orosz elnökkel, Orbán Viktorral ellentétben.

A legnagyobb Európai Parlamenti frakció, az Európai Néppárt – amelynek a Tisza párt is tagja-, ugyanakkor nem volt jelen külön delegációval, igaz legalább két néppárti EP-képviselő is Budapestre érkezett a Pride-ra. Ezzel nekik kell elszámolniuk – mondta erről García Pérez.

A képviselők kiemelték, hogy egységben vannak, megköszönték Ursula von der Leyen támogató üzenetét, amiben az Európai Bizottság elnöke felszólította a magyar hatóságokat, hogy biztosítsák a Pride megrendezését atrocitások nélkül. Ahogy hangsúlyozták, hogy fontos üzenet, hogy Hadja Lahbib az EU esélyegyenlőségért felelős biztosa is Budapestre érkezett. Hayer és Aubry is elmondta, az Európai Bizottságnak feladata lenne többet tenni az uniós szabályok magyar betartatásáért. García Pérez úgy fogalmazott, ma egységet mutatni fontos dolog.