Karácsony Gergely: Az Orbán-kormány elszámította magát, európai üggyé vált a Budapest Pride

Karácsony Gergely;Budapest Pride;nemzetközi sajtótájékoztató;Hadja Lahbib;

2025-06-27 15:54:00 CEST

Hiszünk abban, hogy nincsenek első- és másodrendű állampolgárok, a rendezvény megfelel a magyar jogszabályoknak és az erkölcsi meggyőződésünknek, hogy Magyarországon senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés amiatt, ahogyan megszületett – mondta a budapesti főpolgármester a szombati Pride-ot felvezető sajtótájékoztatón. Hadja Lahbib, az Európai Bizottság esélyegyenlőségért felelős biztosa azt mondta, megszüntetik a gyűlölet által motivált zaklatást, az Európai Parlament egyik alelnöke, a román Nicolae Ștefănuță magyarul kezdte a beszédét.

Cikkünk nemsokára frissül!

Az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkoznak azok a rendelkezések, amelyeket a gyülekezési jogba beépített az Orbán-kormány - jelentette ki Karácsony Gergely azon a nemzetközi sajtótájékoztatón, amelyet Hadja Lahbibbal, az Európai Bizottság esélyegyenlőségért felelős biztosával tartott a szombati Budapest Pride-ot, a fővárosi vezetés által rendezett Budapesti Büszkeség felvonulás előtt.

A főpolgármester a Városháza dísztermében tartott eseményen azt mondta, úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány elszámította magát, történik valami Budapesten, ami valóban csodálatos. A magyar civil társadalom, a budapestiek és a választópolgárok nem kérnek ebből a tiltásból, a homofób kampányok ellenére is nőtt a szexuális kisebbségek tagjainak az elfogadása, európai üggyé vált a Budapest Pride kérdése, amelynek a betiltásával a magyar és főleg a budapesti választópolgárok túlnyomó többsége nem ért egyet.

A főpolgármester kijelentette, hisznek abban, hogy nincsenek első- és másodrendű állampolgárok, a rendezvény megfelel a magyar jogszabályoknak és az erkölcsi meggyőződésünknek, hogy Magyarországon senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés amiatt, ahogyan megszületett. – Kitért arra is, hogy a szombati Pride-on közel 30 európai ország közéleti szereplői politikusok, európai parlamenti képviselők, főpolgármesterek. Ez az ügy, ami most Budapesten történik, valóban egész Európára tartozik, hiszen hogyha egy európai tagállamban be lehet tiltani a Pride felvonulást, akkor semelyik európai választópolgár nem érezheti magát biztonságban - mondta Karácsony Gergely.

Ez a törvény diszkriminációhoz vezet – vette ét a szót Hadja Lahbib ezután a magyarországi gyülekezési törvény jogkorlátozó márciusi módosítására és az ezt kísérő alkotmánymódosításra célozva. Mint mondta, az Európai Unió 2025 végéig elkészül a maga LMBTQI-stratégiájával, mondván, megszüntetik a gyűlölet által motivált zaklatást, de ettől függetlenül erős nemzeti alapokra is kell helyezni az LMBTQI-közösség jogait, védelmét. Az Európai Unió másfél milliárd eurót fordíthat az európai értékek támogatására a 2021-2027 közötti költségvetési ciklusban.

Az Európai Parlament román alelnök, Nicolae Ștefănuță magyarul kezdte felszólalását. A Szeben megyei Resinárban született politikus jelezte, hogy erdélyiként ő nemcsak erdélyi, hanem európai is, és szerinte a szombati eseményre érkező EP-küldöttség is ilyen emberekből áll.

Karácsony Gergely egy kérdésre válaszolva elmondta, nagyon reméli, hogy a szélsőjobboldali rendezvényeit a BRFK megtiltja, a Városháza parkja pedig nem közterület, ezért indulnak innen.

Éppen ezért elvárja a rendőrségtől, hogy ezt megvédjék a demonstrálókat. Amennyiben azt a fatális hibát elköveti a magyar rendőrség, hogy azt a bizonyítványt állítja ki magáról az egész világ előtt, hogy szabadon gyülekezni nem lehet, mert fellépés céljából szélsőjobboldali szervezetek viszont gyülekezhetnek, akkor viszont annak a törvényi alkotmányban rögzített felelősségének tegyen eleget, hogy az egymással párhuzamosan megvalósuló események kapcsán a két különböző rendezvényre megjelenő állampolgárokat egymástól elválasztja. – Biztos vagyok abban, hogy senkinek a biztonságát ez a néhány tucat szélsőjobboldali szereplő nem fogja veszélyeztetni, amennyiben a rendőrség elvégzi az alkotmányos feladatát, úgy az elmúlt években egyébként ez megtörtént.

Szólt arról is, hogy nem tudja komolyan venni Tuzson Bence igazságügyi miniszter fenyegetését. Ironikusan megjegyezte, ha börtönbe kellene mennie, az jót tenne a népszerűségének, bár a családjának bizonyára hiányozna, . Amúgy pedig – ismételte meg – ez a holnapi esemény hivatalosan önkormányzati rendezvény lesz, de lélekben mindenki a Pride-ra fog jönni.

Hegedűs Máté, a Budapest Pride szóvivője jelezte, kétszáz önkéntesük mellett biztonsági őrök is segítik majd a rendezvényt.

A holnapi esemény az egy politikai megmozdulás lesz-e, illetve mit gondol arról, hogy a Tisza Párt hallgat Pride ügyben? - tette fel a kérdést a Hír TV. Karácsony Gergely szerint van egy rendkívül káros eleme a magyar politikai közbeszédnek, amely a politikát úgy állítja be, mint valami mocskos dolog, amit öltönyös emberek sötét szobákban csinálnak, és borzasztó rossz. – Szerintem a magyar politika lehet, hogy főleg a bizonyos politikai táborokban valóban így működik, de szeretném mondani, hogy a politika az a társadalmi együttélés egyik legnemesebb területe, és ezért szerintem politika az, hogyha az emberek kiállnak egy toleráns elfogad és szabad Magyarország mellett. Közölte, nem tanácsadója más politikai pártoknak, éppen ezért nem is kívánt véleményt nyilvánítani a Tisza Párt hallgatásáról.

Karácsony Gergely hangsúlyozta azt is, nem kizárható az útvonal módosítása,

amennyiben az hozzájárulhat a rendezvény biztonságosságához. Egy dolog biztos: ez egy teljesen legális, jogszerű és nagyszerű esemény. A másik pedig az, hogy biztosan meg fogjuk tartani. Az összes többi azt gondolom, hogy holnap el fog dőlni - fogalmazott.