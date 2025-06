„Nagyon rosszul döntött Orbán Viktor, sokkal többen leszünk a Pride-on”

interjú;

2025-06-28 07:49:00 CEST

Amikor elítélem azt, ami Magyarországon történik, akkor a magyar kormányt ítélem el, nem a magyar állampolgárokat – hangsúlyozta a Népszavának adott interjújában Iratxe García Pérez, az Európai Parlament szocialista frakcióvezetője, aki biztosan ott lesz a Pride-on.

Az Európai Parlament szocialista frakciója nagy delegációval érkezik a Budapest Pride-ra, kihelyezett elnökségi ülést is tartanak. Miért fontos ez? Mit csinálnak a magyar fővárosban pontosan?

Magyarország az Európai Unió része, európaiként minden olyan helyen ott leszünk, ahol szükséges kiállni az értékeinkért. A Pride mellett különböző rendezvényeket szervezünk a frakciónkkal és a politikai családunk más tagjaival. Emellett civil szervezetekkel is találkozunk, az LMBTQ frakcióközi munkacsoport is itt lesz.

Tehát kimennek a Budapest Pride-ra, mindegy mit mond a rendőrség, Orbán Viktor, a miniszterei vagy bárki más?

Igen, ott leszünk.

Mit gondol erről az egész jogi helyzetről? Bár Orbán Viktor be akarta tiltani a felvonulást, úgy tűnik, ez nem sikerült.

Világos, hogy nagyon rosszul döntött Orbán. Teljesen ellentétes hatást ér el: sokkal többen leszünk a Pride-on. Én például nem terveztem néhány hónappal ezelőtt, hogy Budapestre jövök. De most a frakciók és a civil szervezetek úgy gondolják, hogy szükség van ránk, ezért ott leszünk.

Mit gondol, Orbán miért próbálkozott a Pride betiltásával?

Ez egy egyértelmű stratégia, hogy elhallgattassák azokat a hangokat, amelyek Európát és az emberi jogokat védik. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon vannak emberek, akik védik az európai értékeket.

Ön szerint Magyarország még egy működő demokrácia?

Sok kétségem van efelől.

Mit kellene tennie az EU-nak ebben a helyzetben?

Határozottan védjük meg az európai értékeket a saját eszközeinkkel, ahogy az Európai Parlamentben tesszük. És kérjük az Európai Bizottságot, hogy cselekedjen. Például, az Európai Bizottság a Bíróság elé vitte a propagandatörvényt, amelyet a magyar parlament 2021 júniusában fogadott el, ez is valami. És más eszközöket, például a jogállamisági feltételrendszert is létrehozták. Ez azért fontos, mert a magyar kormány nem használhat európai pénzeket az európai értékek ellen. Európa nem egy bank, Európa ennél több.

Ön szerint hogyan hatottak az uniós intézkedések, például a pénzek befagyasztása Magyarországra?

Az embereknek tudniuk kell, hogy az Európai Unió Magyarországot az Európai Unióban akarja tartani. Az orbáni propaganda pedig megpróbálja Európát a magyar állampolgárok ellen hangolni. Amikor elítélem azt, ami Magyarországon történik, akkor a magyar kormányt ítélem el, nem a magyar állampolgárokat. A magyar állampolgároknak tudniuk kell, hogy mi velük vagyunk. És persze az a probléma, hogy a kormány nem tartja be az uniós szabályokat.

Mekkora szerepe volt az Európai Uniónak a magyar rendszer kiépítésében?

A felelős azért, ami Magyarországon történik, soha nem lehet az Európai Bizottság vagy az európai intézmények. Ami Magyarországon történik, az a magyar kormány felelőssége.

Az uniós pénzeket Magyarországon részben úgy használták fel, hogy a kormányhoz közeli oligarchákhoz irányították azokat.

Éppen ezért a mi frakciónk támogatta a jogállamisági feltételrendszert.

Ön szerint fenn kellene tartani a Magyarországnak járó pénzek befagyasztását?

A forrásokat továbbra is be kell fagyasztani, ha a magyar kormány nem tartja tiszteletben az európai értékeket és az európai szabályokat. És remélem, hogy rövid időn belül Magyarországon politikai változás következik be.

Ha a magyar politikai változásban reménykedik, akkor a Tisza pártnak szurkol, hogy legyőzzék az Orbán-kormányt?

Mint tudja, a mi politikai családunkban van egy másik párt, a Demokratikus Koalíció, amely a mi elképzeléseink és prioritásaink védelmében indul a választásokon. Támogatni fogjuk őket, hogy jó eredményt érjenek el. És remélem, hogy a választások után többségbe kerülhetnek azok a pártok, amelyek megvédik a demokráciát Magyarországon.

Csakhogy a Tisza nagyon világosan megmondta, hogy a DK-val és az MSZP-vel sem akar együttműködni. Egy másik ellenzéki párt, a Momentum már bejelentette, hogy nem indul a következő választásokon.

Először is, nem fogok beleszólni a magyar pártok döntésébe. Másrészt úgy gondolom, van elég politikai tér ahhoz, hogy különböző pártok induljanak a választáson. Ami fontos, a voksolás utáni másnap. A demokráciát és az Európai Uniót védő pártoknak képesnek kell lenniük arra, hogy tárgyaljanak egymással, és szövetséget kössenek az európai értékek védelmében.

Egy baloldali képviselő, Jámbor András, aki egyéni választókerületet nyert 2022-ben Budapesten, már bejelentette, hogy nem indul a következő választásokon. Szerinte az első feladat az Orbán-rendszer megszüntetése, és utána beszélhetünk a következő napról.

Én tiszteletben tartom a nemzeti pártok és politikusok minden döntését. Amennyiben viszont szociáldemokrata pártok indulni akarnak, akkor azt az európai értékek védelmében teszik és ezt természetesen támogatjuk.

Magyarország többször blokkolta Ukrajna csatlakozási folyamatának lépéseit, és az Oroszország elleni szankciókat is. Mit gondol erről?

Ez egy világos példa arra, hogy Orbán hogyan értelmezi az Európai Unió. A tagállamokat tömörítő Tanácsban is provokál. Elfogadhatatlan, hogy egy ország, egy kormány blokkolhatja az egész európai stratégiát. Nagyon fontos, hogy az elmúlt hónapokban az Európai Tanácsban a vezetők fontos döntéseket hoztak az Orbán-kormány nélkül. Nem engedhetjük meg, hogy csak Orbán miatt blokkoljanak mindent, amit Európának tennie kellene.

Erre a magyar kormány azt mondja, hogy ha vannak szabályok, például az egyhangúságról, és ha az EU ezt megkerüli, akkor tulajdonképpen az uniós jogállamisággal és az uniós intézményekkel van probléma.

Igen, de erről a Tanácsnak együtt kell döntenie. Orbánnak meg kell értenie, hogy ő kisebbségben van a Tanácsban. Gondolhat bármit, de a valóság ez.