Az ukrán fronton halt meg egy magyar önkéntes katona

Oroszország;Ukrajna;háború;

2025-07-12 08:24:00 CEST

A Telex úgy tudja, Aser Benjámin holttestének hazahozatalán a magyar diplomácia is dolgozik, miközben Kanadában élő édesapja, Aser Nátán Kijevben vagy Torontóban szeretne temetést a fiúnak.

Május 24-én az oroszokkal folytatott harci cselekmény közben életét veszítette Ukrajnában egy, az ukránok oldalán önkéntesként harcoló 21 éves magyar állampolgár, Aser Benjámin – tudta meg a Telex. A portál értesüléseit nem hivatalosan ukrán és magyar források, valamint a fiatal férfi édesapja is megerősítette. Aser nem kárpátaljai, hanem magyarországi magyar volt.

A 2004-ben született Aser Benjámin eredetileg a Magyar Honvédség kötelékében állt mint szerződéses katona, de a Telex információi szerint 2023 márciusában nem jelent meg a szolgálati helyén, emiatt büntetőeljárás is indult ellene. A portál úgy tudja, felettesének azt mondta, hogy Ukrajnába megy harcolni.

Egy ukrán forrás meg nem erősített információi alapján Aser Benjámin az egyik legelitebb egységben, a 3. önálló rohamdandárban szolgált, mely az Azov Különleges Műveleti Dandárból kiválva jött létre. Ennek az egységnek a kötelékében esett el az oroszokkal harcolva, nem sokkal 21. születésnapja után.

A Telex szerint Aser holttestének hazahozatalán a magyar diplomácia is dolgozik, miközben Kanadában élő édesapja, Aser Nátán Kijevben vagy Torontóban szeretne temetést a fiúnak. Ő ugyanis nem tudna Magyarországra utazni, mivel a portál szerint a 2010-es évek végén egy furcsa ügy miatt Kanadába menekült, ahol politikai menedékjogot kapott.

Az apa, aki egy emlékalapítványt is létrehozott Kanadában a fiának, a Telexnek telefonon azt mondta, fia magyar állampolgár volt. Kanadában 2019 és 2021 között tartózkodott, utána visszatért Magyarországra. Az édesapa megerősítette, hogy fia a Magyar Honvédség szerződéses katonája volt, mielőtt Ukrajnába ment, de ő úgy tudja, hogy nem 2023 tavaszán, hanem már előbb elment az ukrán frontra, és azt megelőzően a tervéről senkinek nem szólt semmit. Édesapja a portálnak azt is elmondta, hogy fia autista volt, és semmi keresnivalója nem lett volna a Magyar Honvédségnél. Hozzátette, fia szeretett volna a hivatásos állomány tagja lenni, de ezt állítása szerint a Magyar Honvédség elutasította. – Fontos szempont Benjámin életkora. Ugyanis ukrán származású, nemzetiségű emberek is csak módjával jelentkeznek a frontra ebben az életkorban és az ukrán állam sem sorozza be automatikusan ilyen fiatalon a saját polgárait. A másik szempont, hogy Benjámin a tetteivel és a döntéseivel egyértelműen az ukrán nép oldalára állt, a közismert jogi konzekvenciák miatt nyilvánvalóan soha nem tért volna vissza Magyarországra. Ezért kifejezett szándékom, hogy a fiamat Kijevben temessék el. Benjámin szíve és lelke Ukrajnához és az ukrán néphez kötötte őt – fogalmazott.