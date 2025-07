Belső szavazáson fogják kiválasztani a Tisza Párt képviselőjelöltjeit, szó van róla, hogy 2026-ban Rost Andrea és Nagy Ervin is indul

képviselőjelölt;Tisza Párt;választás 2026;

2025-07-12 14:37:00 CEST

Az ősz végére miniszter-jelölteket is felmutatnak majd.

Egyelőre még nem nevezi meg a képviselőjelöltjeit a 2026-os parlamenti választásra a Tisza Párt – jelentette ki Pósfai Gábor operatív igazgató a Tisza Párt Nagykanizsán tartott szombati kongresszusán. Elmondása szerint az összesen 10 ezer pályázó jelentős részével, aki jelentkezett napi szinten kapcsolatban vannak, ebből a körből fogtak hozzá a képviselőjelöltek kiválasztásába.

Ami a menetrendet illeti, 2025. szeptember 30-ig mind a 106 választókerületben három-három személyt ajánlanak a helyi Tisza-szigeteknek. Ezek a képviselőjelöltek a következő egy hónap alatt együtt dolgoznak az ellenzéki párt szervezeteivel, a Tisza-szigetek tagjai pedig 2025. november 3-9. között szavazhatnak róluk az addig induló applikációban Nekik rangsorolniuk kell a képviselőjelölteket, akik közül a harmadik legkevesebb szavazatot szerző kiesik, hogy aztán szigorú azonosítás után 2025. november 10-16. között a választókerületben bárki szavazhasson a dfennmaradó két képviselőjelölt közül ki vághat is neki a 2026-os parlamenti választásnak. 2025. November 20-ig a Tisza elnöksége megtárgyalja, és jóváhagyja a képviselőjelölteket. Vétót csak akkor emelhet valaki az elnökségből, ha valamelyik képviselőjelöltről időközben fény derül valamiféle kompromittáló információra. A következő kongresszusát november utolsó hetében tartják, akkor mutatják be a 106 képviselőjelöltet is.

A képviselőjelölt-állításról a Népszava most a nagykanizsai kongresszuson megkérdezte Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét, aki azt mondta, szó van róla, hogy jövőre ő maga is indul, még az is lehet, hogy egyéniben. A képviselő-jelöltekkel párhuzamosan az ősz végére miniszter-jelölteket is felmutatnak majd. Szó van arról is, hogy Nagy Ervin és Rost Andrea is indul a – Róluk is szó van természetesen, ez a következő időszakban ki fog derülni – mondta erről. Minden attól függ, hogy állnak a jelöltekkel és kinek hol van leginkább szükség a munkájàra. Ezeket át fogják beszélni.