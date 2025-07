Vége az oktatás leépítése korszakának – jelentették be a Tisza Párt kongresszusán

kongresszus;Nagykanizsa;oktatáspolitika;Tisza Párt;

2025-07-12 15:08:00 CEST

A kormányzásra készülő ellenzéki erő az egész oktatási rendszer reformját tervezi, amely terveik szerint elsősorban gyermek- és társadalomközpontú lesz. Azt ígérik, az állam a jövőben autonómiát fog biztosítani az oktatás működtetőinek.

Jelentős átalakításra készül a Tisza Párt a magyar oktatás területén – derült ki az ellenzéki párt nagykanizsai Út a működő országhoz című kongresszusán, ahol az oktatási kerekasztal előtt bejelentették: „Vége az oktatás leépítésének.” A kormányra készülő Tisza Párt oktatási munkacsoportjának tagjai Bódis Kriszta moderálásával foglalták össze, hogy kormányra kerülésük esetén mit is terveznének ezen az évek-évtizedek óta elhanyagolt területen.

Trembeczki Csaba matematika innovatív mestertanár az oktatásban kialakult bizalomhiány megszüntetését tartja a legfontosabbnak, a tanárszakma elöregedésének megállítását, és itta Népszava idevágó, napokban megjelent cikkére is hivatkozott, amelyben leírtuk, hogy minden második tanár 50 éves vagy annál is idősebb. – Az alrendszerek átgondolatlan átalakítása, gyakran jelentős kárt okoz más területen, ezért az oktatásban csak átfogó változtatások lehetségesek, az egész rendszert kell megreformálni. Az oktatásnak a kormányzati struktúrában a legmagasabb helyre fog kerülni – tette hozzá Trembeczki Csaba a jövő terveiről. Hozzátette, hogy a tehetséggondozásnak is kiemelt szerepet kell kapnia.

Jakab Zsuzsanna pedagógus, szakképzési szakértő szerint az oktatásügy a kormányzás egyik kiemelt területének kell lennie ebben a megújuló, változó társadalomban. – Valóban az egész társadalmat érinti az óvodás kortól a felnőttkorig. A legfontosabbnak mégis a gyermekek jövőjét kell tekinteni, ami eddig nem volt középpontban. Rugalmas, átlátható, mindenki számára hozzáférhető oktatási rendszert kell kialakítani, ebben az oktatás szereplőinek a jövőben együtt kell működniük.

– Az okatási rendszernek a mentális problémákkal küszködő gyermekeket is segíteni kell a jövőben, nagyon sok az ilyen, tanulási és magatartás-zavaros, gyakran önsértő diák – sorolta Jakab Zsuzsanna a teendőket. Leszögezte, hogy a jövőben autonómiát kell biztosítania az államnak az oktatás területén, ami szakmai, szervezeti és gazdálkodási önállóságot jelent, az úgynevezett státusztörvényt pedig el kell törölni. Az oktatásban és a szakképzésben is meg kell felelni a XXI. századi követelményeknek az oktatási kerekasztal tagjai szerint.