Ha 2026-ban lesz még országgyűlési választás és lesz még akkor ellenzék, akkor sok mindenen túl arról is el kell gondolkodnunk: kik és milyen kiválasztási folyamat eredményeként lesznek a kormánypárt és az ellenzék képviselőjelöltjei. Az előrelátható kép: szomorú és lesújtó.