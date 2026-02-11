A Tisza Párt elnöke szerda délután ajándékot visz a helyszínre, majd jelöltbemutatót is tart.
A 2026-os parlamenti választásig tartó háromhónapos kampányra új lemez helyett egy „Best of NER” válogatást tett fel a Fidesz – mondta Orbán Viktor pártjának szombati kongresszusáról a lapunknak nyilatkozó elemző, aki szerint Magyar Péter egészen biztosan nem aznap reggel értesült arról, hogy mi lesz a Fidesz új választási szlogenje.
Az egészségügyi államtitkártól megkérdeztük, képes lesz-e a kampányfeladatok mellett a továbbiakban is száz százalékban ellátni az ágazatvezető feladatait.
Polgári András a két ünnep között Újfehértón lőtte lábon magát sörétes fegyverével.
Ez az első forduló, vasárnap reggel 6 órától hétfő este 7 óráig tart.
Stratégiai luxus lenne a Tisza Párt részéről, ha nem indítaná el az országosan ismert arcait az egyéni választókerületekben, Magyar Péter pártjának ott lesz igazán nehéz dolga, ahol sok a kistelepülés, alacsony az iskolázottság és a Fidesz törzsszavazói dominálnak – mondta lapunknak a Választási földrajz szakértője. Elemzés.
Az ősz végére miniszter-jelölteket is felmutatnak majd.
Az ellenzéki párt a Fidesz megbüntetésére buzdít a Tolna megyei választókerületben.
Moszkva és Washington tavaly decemberben cserélte ki egymással a fegyverkereskedő Viktor Butot a kannabisz-birtoklásért elítélt kosárlabdázóra, Brittney Grinerre.
Úgy vágyott politikai karrierre, hogy nem állt mögötte a minimális választói támogatás. Az ügyészség pénzbírsággal díjazná az ügyeskedést.
Ha 2026-ban lesz még országgyűlési választás és lesz még akkor ellenzék, akkor sok mindenen túl arról is el kell gondolkodnunk: kik és milyen kiválasztási folyamat eredményeként lesznek a kormánypárt és az ellenzék képviselőjelöltjei. Az előrelátható kép: szomorú és lesújtó.
Persze ezt az államtitkárnak is el kell fogadnia.
Az MSZP Országos Választási Bizottsága egyhangúlag támogatta, hogy Kunhalmi Ágnes, az MSZP országos elnökségének tagja egyéni képviselőjelöltként induljon a tavaszi országgyűlési képviselőválasztásokon a Budapesti 15. számú országgyűlési egyéni választási kerületben - olvasható az MSZP közleményében.
Bemutatta szerdán Somogy megyei országgyűlési képviselőjelöltjeit az LMP, az ellenzéki párt három kerületben a 2010-es jelöltjeit indítja újra. Schiffer András, a párt társelnöke a jelölteket ismertető sajtótájékoztatón bejelentette: a Somogy megyei 1. számú, kaposvári választókerületben Felder Frigyes szociológust, önkormányzati képviselőt, a 2. számú, barcsi kerületben Kutas Viktor környezetmérnököt, az LMP megyei elnökét indítják, a 3. számú, marcali kerületben Filák Péter, a 4. számú, siófoki választókerületben Gál Ferenc bábonymegyeri gazdálkodó lesz a párt jelöltje.
Bemutatkoztak a jövő évi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP színeiben induló kereszténydemokrata képviselőjelöltek kedden a Parlamentben.
Zalaegerszegen az MSZP városi elnöke, önkormányzati képviselő, Keszthelyen pedig a párt ifjúsági tagozatának egyik vezetője lett a szocialisták jelöltje a jövő tavaszi országgyűlési képviselő-választáson - jelentette be Mesterházy Attila kedden Zalaegerszegen.
Az Együtt-PM szövetség szerint egyértelmű és megalázó üzenetet küldött a nőknek a Fidesz-KDNP azzal, hogy 106 egyéni jelöltje között száz férfit és mindössze hat nőt indít.
Megnevezték a kormánypártok, hogy kik lesznek az egyéni jelöltjeik a tavaszi parlamenti választáson. Orbán Viktor, Kövér László és Semjén Zsolt sem indul egyéniben, ám a Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltek névsorán nélkülük is van néhány "botrányos" név. Az már látszik: a verseny mindenképpen erős lesz a pénzzel, paripával és fegyverrel megtámogatott kormánypártiak, valamint az ellenzéki összefogás jelöltjei között.
Sokat elárulhat a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeinek – hétfőn bemutatni tervezett - névsora arról, milyen választási kampányra készül a kormánypárt. A várható nevek között ugyanis nagyon kutatni sem kell olyan politikusért, aki már 2002-ben is szavazatvásárlási ügybe keveredett, azóta pedig egymást érik a botrányai, sőt, az utóbbi hetekben már egy mocskolódó, becsületsértő kampányanyaggal összefüggésben is felmerült a személye.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke mutatta be pártjának a két Nógrád megyei választókerületben induló egyéni képviselőjelöltjét szerdán Salgótarjánban.
Ma Szekszárdon Mesterházy Attila, az MSZP elnök-frakcióvezetője és Szigetvári Viktor, az Együtt-PM szövetség társelnöke bemutatja a kormányváltó szövetség Tolna megyei egyéni országgyűlési jelöltjeit. Tegnap a párt Jókai utcai székházában az összes reménybeli szocialista képviselő - a választókerületi felelősökkel közösen - már a kampányra készült.
"Ez a szövetség garancia arra, hogy jövőre a demokratikus ellenzék leváltja az Orbán-kormányt és az Orbán-rendszert" - mondta Szegeden Mesterházy Attila az MSZP elnök-frakcióvezetője, aki Bajnai Gordonnal az Együtt-PM szövetség vezetőjével bemutatta a Csongrád megyei közös képviselőjelölteket.