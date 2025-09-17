A Fidesz oktatáshoz értő tagjait partvonalon kívülre szorították, a miniszterelnök pedig nem hisz abban, hogy az oktatás lehet a kiindulópontja egy felfele ívelő, működő országnak – erről is beszélt Hiller István volt oktatási miniszter a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat legújabb részében.
A kormányzásra készülő ellenzéki erő az egész oktatási rendszer reformját tervezi, amely terveik szerint elsősorban gyermek- és társadalomközpontú lesz. Azt ígérik, az állam a jövőben autonómiát fog biztosítani az oktatás működtetőinek.
Víziónak is lehetséges nevezni az alábbiakat, bár pontosabb, ha a NER-t követő éra felelős kormányainak kötelességeként tekintünk a leírtakra.
A 2010/11-ben létrehozott autokratikus rendszer az előző évtized első felében teljes, a közoktatás működésének minden aspektusára kiterjedő rendszerátalakítást hajtott végre. A rendszerátalakítás kizárólag politikai célokat szolgált, abban szinte semmilyen oktatásszakmai megfontolás nem játszott szerepet.
Nem a szülőhazáé az érdem.
A szakszervezetek szerint azonban a nyári melegben sokkal nehezebb a tanulás a gyerekek számára.
Gúzsba köti a pedagógusokat az Orbán-kormány által előterjesztett státusztörvény, a teljesítmény-értékelési rendszer pedig irreális követelményeket támaszt velük szemben. De milyen pszichés hatásokkal kell számolniuk az oktatásban kitartóknak, ha valóban élesedik a jogszabály? Hogyan változik meg a tantestületek dinamikája? Együttműködés nélküli kényszerkapcsolattá válik a kollektíva? Őrök és rabok szerepe vár rájuk? Tódor Marina pszichológus szerint az eddigiek alapján nem sok jóra számíthatnak a pedagógusok.
Gyakran hallom, érjenek el jobb eredményeket a pedagógusok, s akkor majd követelhetnek magasabb béreket. Addig azonban coki. A dolog azonban éppen fordítva van.
A fiatalok többsége továbbra is közönyös a politika iránt, azonban egy kisebbség határozottan érdeklődőbbé vált. Őket látjuk az utcákon ezekben a hetekben. Rokonszenvesen, szellemesen, olykor nyersen állnak ki magukért és a tanáraikért, a keményebb szavakat a kormány szellemi hátországának pokróc kommentárjai– „bohóc, söpredék, szörnyeteg pedagógusok nevelnek egy szörnyeteg generációt” – tüzelik. De a kabinet sem különb, amelyik – bár a problémát nemcsak ismeri, de előidézte – nem tárgyal az érintettekkel. A sértegetett diákok nem mostanában szavaznak a Fideszre, de hogy érintik ezek a hetek a fiatalságot általában?
A kormányt nem érdekli, ha nem lesz, aki tanítson – készek akár az összes polgári engedetlenségben résztvevő pedagógust kirúgatni az állásából. Más veszélyek is fenyegetik a tiltakozási hullámot: meddig lehet fenntartani az ellenállást? Ki ad ehhez pénzt, paripát, hangszórót, honlapot? Mert a Fidesz arra játszik, amire mindig is (lásd még SZFE, CEU, kata és a többi ügy), hogy felmorzsolja, besározza, kiszorítsa a tiltakozókat, és aztán mindenki szépen hazamegy, csinálja tovább kussban a dolgát. A propagandistáik lebohócozzák őket, megafonjaik azt harsogják, egy dühös libsi kisebbség lázong, csakhogy eleve nem lehet a pedagógusokra egységes, homogén csoportként tekinteni. Hatalmas különbségek vannak az élethelyzeteikben, a kiszolgáltatottságukban, és abban is, mit gondolnak saját szerepükről. Cselekvési lehetőségeket és közös többszöröst keresve beszélgettünk a tiltakozást szervezőkkel, pedagógusokkal, diákokkal.
Törölje a „faj” kifejezést az emberi jogokat szabályozó magyar nyelvű törvényi szövegekből – ezzel a – kulturált kifejezéssel élve – kezdeményezéssel fordult a magyar törvényhozáshoz a miskolci Dr. Ámbédkar Technikum és a fenntartó Dzsaj Bhím Közösség. Szerintük olyan szónak kell állnia a jogszabályok szövegeiben, amely a világ többi nyelvéhez hasonlóan nem utal hamis „zoológiai” különbségekre ember és ember között. A szöveget a punéi egyezmény 90. évfordulóján ajánlották az Országgyűlés figyelmébe: 1932-ben Gandhi cellájában állapodott meg a jogász Ámbédkarral az alkotmányos alapelvekről Indiában, megnyitva az utat az ezredéves kasztrendszer felszámolása előtt. A durva priccsen írt két oldalas üzenetük valósággá lett, Indiában mára a legalsó kasztok fiai is eljuthatnak a gimnáziumokba, az egyetemekre, az állami állásokba, a parlamentbe és a minisztériumok legmagasabb tisztségeibe. Eközben a magyar cigányság szegregált településeiről százból egy fiatalnak van esélye a tanulásra, s ezzel a kitörésre a „nemzetiség-etnikum”, a „felzárkózás-felzárkóztatás”, a „cigány bűnözés” fogalmai keretei közül.
Az MSZP szerint a magyar oktatási rendszer semmilyen jövőképet nem kínál a fiataloknak, ez azon is látszik, hogy milyen sokan kívánják elhagyni az országot és mennyien kerülnek ki képzettség nélkül az iskolákból.
"Sztrájkra" készülnek a szülők is a közoktatásban uralkodó állapotok miatt: február 29-én hétfőn nem vinnék iskolába gyermekeiket, hogy ezzel is kifejezzék szolidaritásukat a kormány oktatáspolitikája ellen tiltakozó tanárok mellett. Az ötlet nem mindenkinek tetszik, a Facebook-on ellenesemény is alakult, az oktatási jogok biztosa azonban figyelmeztet: a szabad véleménynyilvánításnak nincs életkori korlátja. A szülők addig "mozgolódnának" amíg a kormánnyal nem sikerül érdemi változtatásokról megállapodni a közoktatásban.
Egyre többen támogatják az oktatási rendszert bíráló miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületét, a napokban a Hálózat a Tanszabadságért és a Magyartanárok Egyesülete, illetve más iskolák is csatlakoztak a hermanosok kezdeményezéséhez, amely akár országossá is kinőheti magát. Az oktatási kormányzat szerint még két-három évre van szükség ahhoz, hogy a rendszer "gördülékenyebben" működjön.
Magyarországon 2015-ben egy költözés miatt másfél hete nincs internet kapcsolat az ország összes iskoláját felügyelő Klebesberg Intézményfenntartó Központban. Szintén 2015-ben ugyanez a központ több milliárdos adóssággal küzd, amiért tanárok késve kapják meg a nekik törvény alapján járó pénzeket. Az OECD legújabb oktatási körképe szerint a magyar kormány költi az egyik legkevesebbet a fejlett országokat tömörítő OECD-tagállamok közül az oktatásra - olvasható az MSZP közleményében.
Ma nem létezik oktatáspolitika, ma csak hatalompolitika van - hangzott el azon a szerdai konferencián, amelynek fő témái az oktatási rendszerben évek óta tartó centralizációs folyamatok, s azok hatásai voltak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a központosításnak több kára van, mint haszna, szakértők úgy vélik, a kormány gyorsan romló pályára állította a köz- és felsőoktatást. Van, aki szerint, abban ami 2010 óta az iskolákban történik, markánsan benne van a pedagógusok tehetetlensége is.
Több oka is van annak, hogy idén tovább csökkent a maturáló fiatalok száma, ezek egy része demográfiai, ugyanakkor az elmúlt öt évben történt oktatási átalakítások is nagy szerepet játszanak a negatív folyamatokban. A szakemberek és az ellenzék szerint a kormány oktatáspolitikája tévúton jár, a fiatalok továbbtanulási lehetőségei pedig csökkennek, ezért egyre többen gondolkodnak külföldi továbbtanulásban.