Egy dél-koreai művezető ellen emeltek vádat a gödi Samsung-gyárnál megégett villanyszerelő ügyében

csőd;vádemelés;Göd;áramütés;kártérítési per;2022;Samsung gyár;villanyszerelő;művezető;

2025-07-13 06:15:00 CEST

Az eset még három éve, az akkor épülő akkumulátorüzemben történt, a súlyosan megsérült férfit 6900 volt rázta meg. Most kártérítési pert is indíthat, de az őt akkor foglalkoztató alvállalkozó időközben csődbe ment.

Egy erősáramú, 6900 volt feszültség alatt álló kábel robbanása okozta azt a súlyos sérülést egy magyar villanyszerelőnek 2022 októberében a Gödön akkor épülő Samsung-gyár, akkumulátorüzemben, akinek a balesete miatt nemrég vádat emeltek egy dél-koreai művezető ellen – számolt be az ügy fejleményeiről az RTL Híradó. A riportban felvételeket is bemutattak a szörnyű esetről, amelybe a magyar munkás majdnem belehalt.

Magyari Attila, a robbanás következtében súlyosan megsérült villanyszerelő úgy emlékezett vissza az esetre, hogy csak egy fényes villanást látott, a robbanás – ahogy utólag mondta – megolvasztotta a rézlemezeket, amelyek úgy fröccsentek szét, mint egy gránát repeszei. – A balesetkor 30 éves férfi erősáramú villanyszekrényeken dolgozott, a robbanástól elájult, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Leletei szerint testének több mint harmadán harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

A villanyszerelő egy évig táppénzen volt, de később sem vették vissza, az RTL Híradója szerint kirúgták, de az üzemből a sérülése miatt sem kereste senki. Amikor kijött a kórházból, feljelentést tett, de ügyvédje, Karakas Attila is kifogásolta, hogy sokáig semmi nem történt az ügyben, miután meghallgatták, egyszer csak közölték, megszüntetik a nyomozást, mert a hatóság szerint a sértett saját magának okozta a sérüléseket. Ugyan az ügyészség panaszukra a nyomozás folytatásáról döntött, egy dél-korai művezetőt meg is gyanúsítottak, de ő valamiért hazautazott, így tovább húzódott az eljárás.

– Néhány napja az ügyészség végül vádat emelt a művezető ellen. Nisóczi József, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, hogy egyrendbeli maradandó fogyatékosságot okozó, valamint egyrendbeli súlyos testi sértést okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a dél-koreai férfit. Ellene egy év felfüggesztett börtönbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványoztak. Ezek után kártérítési pert is indíthatnak, ugyan balesete miatt Magyari Attila teljesen tönkre ment, részben a családi életében, a munkavállalását is gátolta, arról nem beszélve, hogy az égés miatti plasztikai műtétek költsége több tíz millió forintra is rúghat. Csakhogy kiderült eredeti foglalkoztatója, korábban a Samsung alvállalkozója csődöt jelentett, így az esetleges kártérítés behajtása is kétséges lehet.