Kerekesszékkel átszelni az Alpokat

Az első kihívás rögtön a túra első napján érkezett, de nem adták fel. A 33 éves, deréktól lefelélebénult Smorthit és Spencer kiszálltak a székből és szó szerint egy kilométeren át felhúzták magukat (és a kerekesszéküket!), egyszerre csak pár métert haladva. Így az egy kilométeres emelkedőt két óra alatt tették meg. Spencer később a Yahoo Newsnak azt mondta, a fizikai fájdalom csekély ár volt a cél érdekében.

A férfiak célja nem az erőpróba teljesítése volt, hanem így akarták felhívni a figyelmet egy ritka idegrendszeri zavarra, az ataxiára. Átlagosan százezer emberből ötöt érint, súlyossága pedig változó, van, akinél javítható vagy stabilizálható az állapot, de többeknél az idő haladtával romlik. Jelenleg nincs rá gyógymód.

Spencer 2022 óta küzd kisagyi ataxiával, ami miatt idővel kerekesszékbe került. Ennek ellenére ő és Smorthit jóval aktívabbak és sportosabbak mint egy átlagember. Maratont futnak, kerekesszékes rögbiznek, és más veszélyes hegyvidéki útvonalakat is megtettek már. Smorthit egyszer 1407 kilométert teljesített az angliai Land's Endtől a skóciai Groatsig úgy, hogy egy kis trélert húzott maga után a kerekesszékével. Spencer pedig kipróbálta London összes metróállomását (ami nem kevés, 272 van összesen!), hogy megnézze, mennyire akadálymentesek, és felhívja a figyelmet annak fontosságára (arra jutott, hogy csak 93 állomás az).

Az alpesi kihívás azonban minden eddiginél keményebb volt. Nemcsak a terület miatt, hanem meg kellett küzdeniük a közel 40 Celsius fokos - ezen a területen igencsak rikán előforduló - brutális hőmérséklettel. A túra még júniusban volt, akkor mérték ezt a hőmérsékletet az út egyes szakaszain. Emiatt a 10-12 napra tervezett út végül 18 napig tartott. "Peternek és nekem is gondjaink vannak a testhőmérséklet-szabályozásunkkal" - magyarázta Spencer. Peternek gerincvelő-sérülése van, ami nála úgynevezett autonóm diszreflexiával jár, egy olyan állapottal, amely során hirtelen vérnyomás-emelkedés és más tünetek jelentkeznek. Ezért nála életveszélyes is lehet a testhőjének túlzott megemelkedése. "Egyszer nagyon közel álltunk hozzá, rengeteg vizet kellett ráöntenem, hogy lehűtsem" - idézte fel a túra drámai pillanatát Spencer.

A két férfi ennek ellenére élete egyik legfontosabb útjának és nagy sikernek nevezte a nem mindennapi teljesítményt. Útközben sokaknak beszéltek a kevéssé ismert ataxiáról, és nem hagyják abba a küldetésüket, hogy minél több helyen elérjék az akadálymentesítést.

Ataxia, a rendezettség hiánya

Az ataxia a neurológiai központ leírása szerint görög eredetű szó, ami a rendezettség hiányát jelenti. A beteg számára ez az akaratlagos izommozgások koordinációjának zavarából adódó bizonytalan és ügyetlen mozgást jelenti, ami érinti a beszédet, egyensúlyt, kooordinációt,izommozgást, hallást és még akár a vizeletvisszatartást is. Az ataxia nem betegség, hanem egy tünet – tünetegyüttes, ami számos betegségből, köztük stroke-ból, koponya traumából, autoimmun betegségből vagy akár agyi tumor miatt is kialakulhat. Az ataxia hátterében az agy, a kisagy vagy a gerincvelő károsodása áll elsősorban, és lehet örökletes is, de mint említettük szerzett vagy spontán kialakuló is.