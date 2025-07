Nincsenek könnyű helyzetben a magyarországi borászatok, az alkohol kezd ciki lenni, de a partidrogok miatt is csökken a kereslet

bor;Magyarország;csökkenés;alkohol;kereslet;hangulatkeltés;

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai borászatok. Az alkoholfogyasztás megbélyegzése, az életmód- és étrendváltozások, de még a partidrogok terjedése is a kereslet csökkenését okozza.

A borászatok elé komoly kihívást támasztott az elmúlt év. A KSH adatai szerint az elmúlt egy évtized legalacsonyabb mennyiségét, összesen 378,8 ezer tonna termést szüretetek itthon tavaly. Mindössze három olyan borvidék volt, ahol a termésátlag meghaladta az előző öt év átlagát: a balatonboglári, a móri és a neszmélyi. Ezek közül az első volt az egyetlen, ahol hektáronként átlagosan 100 mázsánál több szőlőt tudtak szüretelni a gazdák. (Az idei szüretről az első prognózisokat a hónap második felében teszik közzé.)

A fogyasztásban is akadnak kihívások. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) 2024-ről készített ágazati gyorsjelentéséből az olvasható ki, hogy a fehérborok iránti kereslet folyamatosan nő. Alapvetően ennek tudható be az országos borkészlet folyamatos csökkenése. (Az elmúlt év végén az itthoni pincészetekben mintegy 3,5 millió hektoliter volt, ez 390 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál, ami a korábbi éviektől is jelentősen elmarad.) A rozéborok fogyása bár kis mértékben, de szintén emelkedik. A vörösborok iránti kereslet viszont már csökkenést mutat - jelezte a HNT.

Ami igazán fájdalmas lehet, hogy a belföldi fogyasztás összességében is évek óta mérséklődik. Egy főre vetítve 2021-ben még fejenként 20,7 liter volt, 2022-ben 20,5, míg 2023-ban már csak 18,7 liter.

Nem dughatjuk homokba a fejünket. Érzékelhető, hogy a borfogyasztás változik, átrendeződik itthon is – mondta a Népszavának Bősz Adrián borász, a Szekszárdi Hegyközségi Tanács elnöke. Van, aki mindezt borúsan látja, mások csak megoldandó feladatnak tekintik. Az lenne a legjobb, ha a változásokat a szakma nem drámaként élné meg, és nem is ez gyűrűzne be a kommunikációba, mert ez a szemlélet idővel önbeteljesítővé válhat. Ezen a téren nem a franciákat kell követni - tette hozzá.

A borász hangsúlyozta: nagyon kártékony az a hozzáállás, amely szinte démonizálja az alkoholfogyasztást. Ez semmiképpen sem tesz jót az ágazatnak és a borkultúrának sem. Bősz szerint is a mértékletességet kell fókuszba helyezni. A bornak ugyanis vannak élettanilag is pozitív hatásai – mondta. Ezt lehet és kell előtérbe helyezni, ami komoly feladat az ágazat előtt. Szembe kell nézni a party drogok terjedésével is, ami komolyan visszaveti a borok iránti érdeklődést. Ráadásul éppen az a korosztály a legérintettebb, amelyik élete későbbi szakaszában akár borrajongóvá is válhatna. Az említett szerek használata miatt azonban ennek elvész a lehetősége.

A fogyasztás átalakulásának vannak látható jelei a termelésben, és jelesül a szekszárdi régióban is. Ez a borvidék alapvetően vörösborairól ismert, de egyre nagyobb arányban telepítenek az itteni borászatok fehér fajtákat, amivel az igények eltolódására kívánnak válaszolni. Immár Szekszárdon és környékén a fehér fajták aránya érdemi, míg 25 éve lényegében alig volt ilyen szőlő. A kékszőlők alternatív felhasználási módja is segíti az esetleges többlet levezetését, méghozzá a rozé borok révén. Utóbbiak iránti kereslet az elmúlt években ugrásszerűen emelkedett, bár most inkább csak enyhén növekszik, illetve stagnál – mondta a SZHT elnöke.

Mindez egyben azt is okozza, hogy a borászok egyre nagyobb figyelmet szentelnek a jó fehérborok készítésének. Mind több pincészet jelenik meg kifejezetten vonzó tételekkel a kínálatában. Ide vágóan azonban a borász megjegyezte: tisztában kell lenni azzal, hogy

a szőlő- és bortermelés messze nem olyan rugalmas ágazat mint például a söripar. Egy újonnan telepített ültetvény 3 évig nem is fordul termőre, használati ideje viszont jellemzően minimum 20-25 év, vagyis egy pincészetnek legalább két-két és fél évtizeddel előre kell tekintenie.

Markáns trendként jelenik meg újabban az alkoholmentes borok iránti érdeklődés és ezzel párhuzamosan a kínálat erősödése is. Ezen a téren is követjük a nyugat-európai trendeket, aminek egyébként egyik „előhírnöke” volt a pezsgőpiac változása. Ott nagyon sok háznak van már alkoholmentes palackja. Ez immár a borászatokra is egyre inkább jellemző – mondta Bősz. Ma ott tartunk, hogy egészen kiváló technológiák állnak rendelkezésre, s az alkoholmentes tételek 5-10 százaléka egészen korrekt élvezeti értéket tud nyújtani – folytatta. Ezzel együtt azt meg kell jegyezni, hogy a pezsgőkhöz képest a borágazat ezen a téren azért jó évtizedes lemaradásban van. És itt nem csak a palackok elérhetőségére gondolt, hanem a kommunikációra is, ami azt közvetíti, hogy ezen tételek esetében is meg lehet őrizni a pozitív értékeket. Ez olyan feladat, amit az előttünk álló időszakban hangsúlyozni kell, ha már a piac ebbe az irányba mozdul el.

Szavai szerint a borászok kezében csupán egyetlen gyorsan változtatható elem van, ez pedig a csomagolás és a címke. Ezek segítségével van viszont mód arra, hogy a figyelmet ismét a borokra tereljék. Itt meg kell azonban különböztetni bor alapú italokat és magukat a borokat. Előbbiek esetében el kell fogadni, hogy a jól ismert megoldásoktól akár merőben eltérő csomagolások, dobozos megoldások, előre kevert, minőségi frissítő italok iránt is van igény. Ha a fiatalok számára ez jelent vonzó megoldást, akkor erre reagálni kell. És ez egyáltalán nem ördögtől való. A palackozott borok esetében sem árt letérni az eddig követett ösvényről. Az újdonságot jelentő, művészi szabadságot tükröző megoldások – ami most jellemző az osztrák borokra – jó lehetőséget jelentenek arra, hogy trendivé tegyék a borokat. Vitán felül áll, hogy vannak kihívások az ágazat előtt, ám jó szemléletre van szükség, és nem szomorkodásra, pláne nem kétségbeesésre – foglalta össze.

A bor beszélgetős ital, de manapság mindenki siet

Nem magyar jelenségről van szó, hanem nemzetköziről, hiszen az elmúlt években az egész világon tapasztalható tendencia, hogy a vörösborok értékesítési volumene mérséklődik – magyarázta lapunknak küldött válaszában a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT). Mindez több okra vezethető vissza. Egyrészt megváltozott az életmód. A felgyorsult életstílusok a gyorsan fogyasztható, könnyed italoknak kedveznek, amiket nem kell "érteni", egyszerűen csak meg lehet inni. A borfogyasztás viszont jellemzően többről szól, markáns kultúra, erős kulturális háttér is kapcsolódik hozzá. A bort lehet ízlelgetni, sőt, valójában úgy az igazi. Ez viszont a most kialakultnál lassabb életritmust igényel, igényelne – sorolták.

A bor elsősorban a baráti, beszélgetős társaságok itala. Manapság viszont az aktív programok váltak divattá, amelyekhez a könnyed italok passzolnak.

A fogyasztás csökkenésének okai között említették a megváltozott étrendeket is. A manapság előszeretettel fogyasztott ételek könnyebb munkavégzéshez, konkrétan kevesebb fizikai munkához illeszkednek. A kevésbé zsíros, több zöldséget és gabonát tartalmazó ételek fogyasztása került így előtérbe, amelyekhez viszont a testes vörösborok nehezen illeszthetőek. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a korábbi évtizedekhez képest mostanra jelentősen szélesebb lett, bővült a termékválaszték is. Az innovátorok olyan új alkoholos italokat alkottak, melyek korábban nem is léteztek, vagy nem voltak jelen a boltok polcain. Ezek az új termékek az ízeket, a kiszerelési formákat, a megjelenésüket illetően kifejezetten a fiatalok igényeire vannak szabva, így például könnyen felkeltik a figyelmet, és nem teremtenek bizonytalanságot a választásnál. A vörösborok ebbe a trendbe kevéssé illenek bele.

A változások mögött feltűnik egy olyan tényező is, amely szerint az idősebb, több vörösbort fogyasztó réteg nagyobb ütemben fogy, mint ahogyan a fiatalabbak belépnek ebbe a körbe, így végül is a fogyasztók száma is fokozatosan csökken.

Felvetésünkre a szervezet egyértelműen az alkoholellenes közhangulatkeltést nevezte a jelenlegi legnagyobb kihívásnak.

Ha az alkoholfogyasztás negatív hatásairól esik szó, példaként legtöbbször a bor kerül elő, ami érthetően nem tesz jót ennek az italnak.

Hogy erre miként lehet reagálni, arra annyit jegyeztek meg, hogy mindenképpen a kulturált és mértékletes borfogyasztás népszerűsítését kell hangsúlyozni. A nemzetközi színtéren is ezt teszik - fűzték hozzá.

A fogyasztói változásokra való reagálás lehetőségei kapcsán megjegyezték, hogy a szőlő állókultúra. Az ültetvények élettartama intenzív termelés mellett is évtizedekben mérhető, és a beruházási igény is hosszú távú fenntartást indokol. A hazai fajtaszerkezet azonban a legtöbb fogyasztói igényt képes kielégíteni, ennek megfelelően az ültetvények önmagukban megfelelőek. Így - vélik - inkább a borászati eljárások, a termékfejlesztés terén jelent kihívást a trendek változása. Megítélésük szerint viszont az ehhez szükséges megfelelő felszereltséggel és technológiával a legtöbb hazai borászat rendelkezik.