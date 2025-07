Dobrev Klára rágalmazásért feljelenti Takács Péter egészségügyi államtitkárt

feljelentés;Dobrev Klára;Takács Péter;

2025-07-14 07:03:00 CEST

A fideszes politikus egy interjúban azt állította, hogy Dobrev Klára személyesen próbálta őt rávenni egy kórház magánosítására.

Dobrev Klára a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést arról, hogy a fideszes politikus a Hotel Lentulai című műsorban azt állította, a Demokratikus Koalíció jelenlegi elnöke és EP-képviselője személyesen próbálta rávenni őt a Kútvölgyi úti kórház magánosítására, és ezért pénzt is ajánlott neki. Dobrev Klára jogi úton fog válaszolni: feljelentést tesz rágalmazás miatt.

„Ez az állítás hazugság. Soha nem is találkoztam vele, és soha nem is volt olyan pozícióm, ahol ilyen ügyekről dönthettem volna. Én erről az emberről nem sokat hallottam az ATV-s vitája előtt, mert maradandót nem alkotott. Hacsak nem tekintjük maradandónak az egészségügy szétverését” – írja bejegyzésében az ellenzéki politikus, aki szerint nem véletlen, hogy az Orbán-kormány hazugságokkal és vádaskodásokkal próbálja elterelni a figyelmet a valóságról. „Továbbra is dolgozunk azon, hogy kormányváltás után újra felépítsünk egy működő, emberközpontú, igazságos egészségügyi rendszert. A hazugságokra pedig igazsággal fogunk válaszolni. A bíróságon is. A nyilvánosság előtt is. Minden egyes alkalommal.

Takács úrral életemben először fogok találkozni, a bíróság megfelelő hely lesz erre” – zárja posztját a DK elnöke.