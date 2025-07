Nagy ígéreteket tett a Tisza Párt, de úgyis a közhangulat fog dönteni a Fidesz sorsáról

politika;Fidesz;kongresszus;Magyarország;közhangulat;ígéret;Tisza Párt;

2025-07-14

Főképp szakpolitikai panelbeszélgetéseket tartottak a Tisza Párt első kongresszusán, de a lapunknak nyilatkozó szakértők szerint nem ezen múlik a 2026-os választás.

Majdnem mindegy, kik lesznek a Tisza-jelöltjei, vagy hogy mit ígér Magyar Péter. A közhangulat dönt jövőre a Fidesz sorsáról, semmi más – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője a Tisza Párt hétvégi, nagykanizsai kongresszusáról.

A mintegy 3 ezer résztvevős pártgyűlésen főként szakpoltikai panelbeszélgetéseket tartottak, de az is kiderült: novemberben két körös voksolással választanák ki a párt 106 egyéni képviselőjelöltjét. A tervek szerint először a körzetek “tiszásai” szavaznak ki egyet a három aspiráns közül, a két továbbjutóról pedig a helyi választók döntenek majd november 16-áig.

Bár a szavazás mobilapplikáción keresztül történik, a verseny egy-két helyen már most is lefutott lehet. Mint Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője lapunknak elárulta, Magyar Péter pártelnök után például más ismert arcokat is bevethetnek egyéniben, sőt, szó van arról, hogy Nagy Ervin, és Rost Andrea mellett ő maga is indul a választáson. – Az egész attól függ, kire, hol van szükség leginkább, hogy állunk a jelöltekkel. A következő időszakban zajlanak az ezzel kapcsolatos beszélgetések. – mondta Tarr Zoltán a Népszavának.

Egy Tisza-szigetes hölgy Nagykanizsán lapunknak arról beszélt, Zala 1-es választókörzetben már „komoly sejtések” vannak arról, hogy ki lesz a párt indulója, de azt még nem tudja, mennyire válhat be élesben. – Mi nem politikusnak születtünk, csak hiszünk egy jobb országban. A szakpolitikai munkacsoportokban komoly munka zajlik, Péter pedig nem akarja hamar kiadni a jelölteket, mert fél, hogy sok idő van még a lejáratásukra – mondta.

Pék Szabolcs szerint hiába lesznek támadhatóak a Tisza-jelöltek – mert sokuk biztosan az lesz – vagy kophat el akár egy év alatt Magyar Péter mostani teflonhatása, nem látni, hogy a Fidesz hogyan tudna bármivel új szavazókat bevonzani. Hasonlóan vélekedett Horn Gábor is. – Persze minden megtörténhet, messze van a választás, de a szavazók érvényes többségének elege van a Fideszből. Rossz a közhangulat és a gazdasági helyzet, és ezt már nagyon nehéz megfordítani. Nem lényegesek tehát annyira a jelöltek, a legtöbben pártra fognak szavazni – fejtegette a Republikon Alapítvány vezetője.

Tarr Zoltán egyébként arról is beszélt lapunknak: ősszel a képviselő-jelöltjeik mellett miniszter-jelöltekkel is előáll majd a Tisza. A szakértői panelbeszélgetésekből azonban most sem derült ki, hogy kik lennének-ők. Horn Gábor szerint viszont jelentős változás az új, hitelesnek tűnő arcok szombati fellépése, különösen úgy, hogy Hegedűs Zsolt személyében találkozhattunk külföldet megjárt szakorvossal a színpadon, ahogy a gyakorlatból érkező pedagógusokkal. Pék Szabolcs úgy vélte a szakértőknek nem kell a legattraktívabb személyeknek lenniük, és még mindig elég, ha csak a háttérben végeznek munkát. – Az óriási szakértelem ráadásul jelenleg a Fidesznél sem látszik, miközben láthatóan még a Bódis Kriszta, Raskó György, és Ruszin-Szendi Romulusz ellen indított kormánypárti támadások sem koptatták a párt népszerűségét – tette hozzá.

Horn Gábor szerint egyébként előrelépésnek számítottak a konkrét problémákra adott konkrét megoldási javaslatok, például a vízgazdálkodás, vagy a korrupció felszámolásának forgatókönyve. „Ezek már »one man-show« helyett egy kormányzóképes alternatíva megjelenését ígérték akár a Tisza híveken kívüli világnak is” – mondta. Pék Szabolcs Hornt kiegészítve úgy fogalmazott: a hazai problémákra épített kampány még mindig hatásosabb fegyver lehet 2026-ban, mint a Fidesz mostani külpolitikai témái.