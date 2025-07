„A két gyerekemnek is megmondtam, hogy ha nekik nem jó, ami itt van, kössék fel magukat!” – A falvakban a helyzet változatlan, 40 Fidesz-hívő között egy ellenzéki van

Magyarország;vidék;választás 2026;

2025-07-15 13:55:00 CEST

A Fidesz-hívő nyugdíjasok továbbra is Orbán Viktort akarják kormányfőnek. Van, aki eleresztené a kezét, ha találkozna Magyar Péterrel. Riport.

– Imádkozom érte minden nap. Arra kérem istent, hogy tartsa meg őt! Sok az ellensége. Mert irigyek az emberek.

Márta mondta ezt, amikor arról kérdeztem a hajmáskéri asszonyt, hogy miért népszerű a falvak és kisvárosok idős embereinek körében Orbán Viktor és a Fidesz. Márta erre a kérdésre válaszul azt ismételgette, hogy addig jó az országnak, amíg Orbán a miniszterelnök. Az egykor a téeszben dolgozó asszony csak jót tud a kormányfőről, szerinte neki köszönhető, hogy biztonság van, nem jönnek a „migráncsok”, és nem keveredünk háborúba. Márta nem hallott arról, hogy az Orbán-család gyanús módon meggazdagodott, aztán utóbb elismerte, hogy hallott azért valamit, de nem hiszi el, oda se figyel az ilyen pletykákra, mert „Orbán Viktor jó ember, ő a magyarokat védi, ezért támadják Brüsszelben”. Megemlítettem, hogy Európában Orbánt tartják az unió legkorruptabb politikusának, de el se jutott Mártához ez a mondat.

A hét végén Veszprém megye kilenc kistelepülésén azért szólítottam meg az ott lakó nyugdíjasokat, hogy indokolják meg, miért szavaznak Orbánra és a Fideszre. Felmérések szerint a választók többsége Magyar Pétert és a Tisza pártot támogatná, ha most lenne a parlamenti választás, ám a falvakban élő hatvan felettiek továbbra is a kormánypártokra voksolnának. Negyven nyugdíjas vagy nyugdíj előtt álló helybélit faggattam, és kiderült, hogy a falvak idős lakói valóban kitartanak Orbán Viktor mellett. – Nézze meg, milyen szépen fejlődött a falu az elmúlt években – indokolta szimpátiáját Márkó községben a 63 esztendős Láposi Sándor, aki egy flakonos borral a hóna alatt hazafelé tartott. Az évek óta közmunkából élő, kétgyermekes, elvált férfi ekképp folytatta: – Kire szavazzak? Magyar Péterre?! Hát miféle ember az?! Ha találkoznék vele, szívesen… elereszteném a kezemet…

Beszélgetésünknek tanúja volt Láposi barátja, Scherman Sándor, s az egyedül élő, munkanélküliként nyilvántartott, 56 éves férfi így érvelt Orbán mellett: – Mindenki láthatja, hogy nincs neki hatalmas kastélya.

– A hatvanpusztai kastély állítólag az ő családjáé – vágtam közbe. – Az nem az övé – rázta fejét Sándor –, az édesapjáé, és ő már korábban is gazdag ember volt, de ha az övé is, ő nem csak magára gondol, sokat ad az embereknek.

Bándon a 73 esztendős, 2023-ban megözvegyült Hapl Antalné – aki 40 éven át a Herendi Majolikagyárban porcelánfestőként dolgozott – szintén úgy látta, hogy Orbán sokat ad a magyar embereknek: – Visszahozta a 13. havit, amit Gyurcsány elvett. Megemlítettem, hogy a 13. havit a Medgyessy-kormány vezette be, majd a 2009-es világválság hatására Bajnai kabinetje szüntette meg, és a Fidesz csak évekkel a válság vége után, 2022-ben hozta vissza a plusz-havit. Haplné nem vitatkozott ezzel: – A lényeg, hogy visszaadta. Bár a fiam úgy véli, lehet, hogy megint elveszik, mert nem mennek jól a dolgok, ráadásul szerinte a Fidesz nagyon sokat lop. Ezért lehet, hogy összeomlik a gazdaság. – Ha összeomlik, ön akkor is a Fideszre szavaz? – Nem szavazhatok a Magyar Péterre. Ő állandóan hazudik.

Az asszony csakis a Fideszhez köthető hírcsatornákat nézi és hallgatja. Ahogy valamennyien, akik a velem folytatott beszélgetésekben Fidesz-szavazónak vallották magukat.

Lókúton a nyugdíjas kőműves, a 66 éves Hauer Mihály, miközben feleségével a butángázt szállító furgonra várt, így fogalmazott: – Lehet, hogy Orbán sokat lop, de ha más lenne, az még többet lopna. És nem azért kevés a pénz, mert ő lop, hanem mert az ellenzék elintézte, hogy az unió nem adjon támogatást. Emiatt nem újítanak fel 50 kórházat. – A Fideszhez köthető korrupció és demokráciahiány miatt nem jön az a pénz – szóltam közbe. – Nem, az ellenzék fúrta meg, és még büszke is rá az a tiszás hölgy. – Szóval Orbán jól kormányoz? – összegeztem Mihály szavait. – A migránsok ügyében nem annyira. Azokat, ahogy megpróbáltak átjönni, le kellett volna lőni. – Fegyvertelen, üldözött embereket? – Azt szoktam mondani a lányomnak, hogy vissza kellene hozni a Kádárt, az tudott rendet tartani. – Jól sejtem, hogy a lánya nem ért egyet önnel… – Ő nem, de ő már Pesten él, ott másképp gondolkodnak.

Sűrűn hallottam hasonlóan sarkos véleményt másoktól is a migránsok dolgában, és arról is, hogy mi legyen Ukrajnával? Egyetlen, általam faggatott Fidesz-szimpatizáns idős ember se támogatná Ukrajna harcát és belépését az unióba. – Én az ukránokat, mindet likvidálnám – jelentette ki a fentebb már idézett Láposi Sándor. – Az ukránok kegyetlen emberek. – Mind bűnözők? – Talán nem azok? – kérdezett vissza meglepetten. – Én ezt hallom a rádióból meg a tévéből. – Ha az oroszok elfoglalják Ukrajnát, ők lesznek a szomszédjaink. Az jó lesz? Sándor elgondolkodott, s végül ezt morogta: – Akkor legalább… valami izé lesz ebből… mert az ukránok kegyetlen emberek. Nem magyarázta meg, mit értsek az izén. Hárskúton egy 83 éves, nyugdíjas lakatos rám kiáltott a „miért szereti a Fideszt?” kérdésre: – Menjen a francba! Látom maga nem fideszes! – Megyek, csak az érdekel, hogy maga miért szereti őket? Felesége csitítására végül válaszolt:

– Mert ebben az országban soha ilyen jólét nem volt. Biztonság van és béke. – Az ellenzék háborút akar? – Igen! – Honnan veszi ezt? – Tele van vele a tévé. A két gyerekemnek is megmondtam, hogy ha nekik nem jó, ami itt van, kössék fel magukat!

– Vagyis a gyerekeinek más a véleménye? – Igen, nekik semmi se elég jó. Mert, hogy a Fidesz csak lop… Ha lopnának, hogy tudnának ennyi mindent adni?! A fiataloknak, a családoknak, a nyugdíjasoknak? Hogy kiszakadt belőle véleménye, dühösen ott hagyott. Felesége – aki egyetértőn hallgatta őt – szabadkozott: – Ő ilyen, ne haragudjon…

Herenden 68 éves Annát, aki a porcelángyárban diszpécser volt a kisváros központjában szólítottam meg. Ő is hálás a Fidesznek: – Orbán hozta be a nők 40 évi munka után járó nyugdíját. Én is így mentem el. De engem nem érdekel a politika. Nekem jó a Fidesz. A két lányom másként látja. A lényeg, hogy egészség legyen, a többit leszarom. Pétfürdőn a 78 éves Zsóri Lászlóné is eleinte azzal tért ki a kérdés elől, hogy ő nem politizál, aztán a volt gyári munkás mégis belekezdett: – A Fidesz sokat ad a fiataloknak meg az időseknek, mi a férjemmel ezért szavazunk rájuk. Mondják, hogy lopnak, de hát a politikusok mind lopnak.– Ha maga kétszer ellop egy 400 forintos csokit, másodjára már becsukják. Őket akkor se, ha folyamatosan százmilliárdot lopnak. – Lehet, de mondtam, én nem politizálok.

Városlődön a 63 éves Dokovics Lászlóné is azzal kezdte, hogy nem politizál, sőt nem is jár el szavazni, de tudja, hogy falujában az ő korosztálya a Fideszre szavaz. – És igazuk is van – bólintott rá –, mert Orbán sokat ad a népnek. Dokovicsnének viszont kevés jut, a hét gyereket felnevelő asszony fegyőrként dolgozott, majd 15 évig beteget ápolt Angliában, aztán hazajött, és súlyos balesetet szenvedett egy autó utasaként. Több csontja eltört, és azóta nem tud munkát vállalni, 22 800 forint a járadéka. Még se elégedetlen, kap segélyt, meg élelmiszer-adományokat, elvan valahogy. Arra a kérdésre, hogy akkor Orbán mindent jól csinál-e, így reagált: – Van neki is hibája. Sokat hazudik, meg lop is. De lopna a Magyar Péter is. A gyerekeim között van, aki őt pártolja. Pedig miket csinál az az ember? Hallom a rádióból, hogy lehallgatja a feleségét, nőket zaklat, ukrajnai kémekkel áll össze. – Amit mond, azt mind a Fidesz rádiójából hallotta? – Miért a Kossuth az fideszes rádió? – A kormány irányítja. Nem tűnt fel, hogy az ellenzékről csak rosszat, a fideszesekről meg csak jót mondanak? – Ez igaz – ismerte el.

A kérdezett idősek közül csak a Pétfürdőn élő István vallotta magát Fidesz-ellenesnek. A 68 éves, nyugdíjas villanyszerelő nem válogatta meg a szavait:

– Mocskos Fidesz! Csak lopnak! A nemzeti bankot is kifosztották! 1998-ban rájuk szavaztam, de kijózanodtam. Már akkor is csak loptak. Trógerek, maffiózó banda! Az egyik fiam informatikus, a másik meg jogász Angliában, ők is ugyanezt látják. Elmondtam ezt sokszor a nyugdíjas ismerőseimnek, de ezek elhiszik azt a sok Orbán-maszlagot, amit böfög a hírekben a Kossuth meg a Dankó. Már nem vitázom velük, haljanak meg hülyén!

Városlődön kapával és öntözőkannával a temetőből ballagott hazafelé Vindisman Ferenc és felesége. – 1990 óta mindig a Fideszre szavaztunk – mondta a 83 éves férfi. – Azóta sokat változtak, szerintem most csinálják jól. Odafigyelnek az öregekre, minden évben emelik a nyugdíjat, és van 13. havi. – A nyugdíj lépést tart az inflációval? – állítottam meg szavát. – Majd utólag korrigálják – szólalt meg a férfi felesége. – Akkor nem érzik a drágulást? – Haza kell mennünk – tért ki a válasz elől az asszony. – Amúgy kinek a sírját gondozzák? – fordítottam másfelé a szót. – A sajátunkét – mondta a férfi. Megcsináltattuk, nem akartuk a gyerekekre hagyni. – A nevük is fent van már a síron? – Fent. Csak az évszámot kell felírni.