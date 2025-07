nekrológ;

2025-07-14 18:18:00 CEST

84 éves korában elhunyt Székely Péter, a Transelektro egykori elnök-vezérigazgatója, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége egykori alelnöke – tudatta a Népszavával a családja.

Székely első és egyetlen munkahelye volt az egykori állami külkereskedelmi vállalat, ahol segédüzletkötőként kezdte pályafutását, majd privatizáció után fő tulajdonosa és első embere volt a cégnek, annak 2006-os megszűnésig. Egyetlen ötéves kitérőt tett, 1985-90 között, ekkor "kikölcsönözték" a cégétől és kereskedelmi tanácsos volt Indiában.

Az rendszerváltás után vezetésével a Transelektro az ingatlanüzletek felé is nyitott. Magyarországon a Transelektro és Székely Péter épített elsőként nagy bevásárlóközpontot – ez volt a Duna Pláza –, de több nagy hazai bevásárlóközpont megépítése, a Csepel, illetve a Sopron Pláza is a nevéhez fűződik. A villamosmérnök végzettségű üzletember a szakmájához is hű marad, erőművi berendezéseket, illetve a trolibuszokat is gyártottak a Ganz Transelektro cégen keresztül. Székely Péter olvasónk és és egyben támogatónk is volt, a Népszava nehéz éveiben segítette lapunk életben maradását.