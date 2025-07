Nébih: lejárt szavatosságú húst találtak a Péterfy Sándor Utcai Kórházban, reagált az intézmény

NÉBIH;Péterfy Sándor utcai kórház;lejárt szavatosságú élelmiszerek;

2025-07-15 15:18:00 CEST

Az egészségügyi intézmény szerint megtévesztő a Nébih jelentése.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján számolt be arról, hogy munkatársai vizsgálatot tartottak a VII. kerületi Péterfy Sándor utcában található kórházban és rendelőintézetben, ahol több, lejárt szavatosságú élelmiszert találtak.

A jelentést hétfőn tették közzé, amely szerint

70 kilogramm csirkecomb fogyaszthatósági ideje 2025. április 3-án lejárt,

85 kilogramm mell filé fogyaszthatósági ideje 2025. január 23-án járt le;

47 kiló csont nélküli sertéscomb fogyaszthatósági ideje 2024. december 29-én lejárt.

„A jogsértést elkövető élelmiszer-vállalkozás fentebb az 1-3. pontban részletezett élelmiszert lejárt fogyaszthatósági idővel forgalmazta. A jogsértést a Pest Vármegyei Kormányhivatal állapította meg.”

A jelentés után azonban az egészségügyi intézmény közleményt adott ki, amelyben megtévesztéssel vádolják a hivatalt, mondván, az ellenőrzésre nem a tegnapi napon került sor, hanem hónapokkal korábban. Valamint - teszik hozzá - az ellenőrzésen felvett jegyzőkönyv alapján meghozott kormányhivatali végzés is igazolja, hogy az említett nyersanyagok – amelyek feldolgozásuk előtti ellenőrzésüket megelőzően - még a hatósági ellenőrzés ideje alatt, a hatóság jelenlétében megsemmisítésre kerültek.

„Visszautasítjuk azt az állítást, hogy intézményünkben lejárt szavatosságú hús, vagy bármilyen más alapanyag felhasználásra került volna. Ez az állítás újfent valótlan, pánikkeltésre és a betegeink, valamint a közvélemény megtévesztésére alkalmas”

- fogalmaztak, ugyanakkor jelezték azt is, hogy a jövőre nézve az intézmény vezetése szigorította az élelmiszerek szavatosságának ellenőrzését a beszállítóktól való átvételkor.

Előzőleg a tiszás Kulja András állt elő azzal, hogy csótányok lepték el a Péterfy Sándor Utcai Kórház műtőit, kórtermeit és nővérszobáit, s hogy a rovarok nemcsak a folyosókon, hanem a műtőkben található eszközökön is szabadon mászkálnak. Válaszul az intézmény azt közölte, hogy büntetőfeljelentést tesznek a politikus ellen rágalmazás, rémhírterjesztés és a betegek biztonságos ellátásának veszélyeztetése címén, mellette pedig külön polgári jogi eljárást is indítanak a jó hírnév megsértésére hivatkozva. Azonban Kulja András képeket is közzétett a gyomorforgató állapotokról, melyeket közlése szerint a kórházi dolgozók küldték neki, s több alkalmazott is megerősítette, hogy azok nem sokkal előtte készültek a Péterfyben.

Vitályos Eszter kormányszóvivő - aki korábban a zsírra szállt porról értekezett -, azzal magyarázta a történteket, hogy Kulja András akár a saját otthonában is készíthette a csótányos fotókat, mire az ellenzéki politikus személyesen is elment a Péterfy Sándor Utcai Kórházba, és levideózta a rovarokat.

„Két éjszakán át jártam az intézmény nyitott részeit, hogy ne zavarjam az ellátást. Amit láttam, megdöbbentő volt. A folyosókon, az udvaron, a lépcsőházban és az alagsorban hemzsegtek a csótányok. Mindez a Péterfy kórház igazgatósági épülete előtt is megtapasztalható volt” - írta Kulja András, majd felszólította Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy ne beszéljen mellé, hanem menjen el inkább ő is a kórházba és nézze meg, mi történik ott valójában.