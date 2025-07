Jakab Péter bejelentette, hogy indul a 2026-os választáson

Jakab Péter;Momentum Mozgalom;választás 2026;

„Nem kapok érte pénzt. Rólam ugyanis tudják, nem vagyok megvehető így nálam nem is próbálkoznak” – közölte a Nép Pártján elnöke.

Elindul a választáson Jakab Péter – a Nép Pártján elnöke ezt a Facebook-oldalán jelentette be, leszögezve: nem kap érte pénzt. „Rólam ugyanis tudják, nem vagyok megvehető így nálam nem is próbálkoznak” – jegyezte meg.

Fekete-Győr András kijelentésére reagálva úgy fogalmazott, „a momentumosok mostanában azzal hakniznak, hogy a Fidesz pénzt ajánlott ellenzékieknek, hogy induljanak el a választáson”. Szerinte azzal, hogy nem nevezik meg, kik az érintettek, az egész Tiszán-túli ellenzéket besározzák.

Bejegyzése szerint őt 15 éves politikai pályája során mindössze kétszer környékeztek meg:

2010-ben, amikor még kezdő miskolci önkormányzati képviselő volt. „Egymillió forintot ajánlottak fel, hogy egy bizonyos környezetszennyező üzemmel ne foglalkozzak. Azt válaszoltam, ha az üzem megfelelően fog működni, ingyen is abbahagyom, ha viszont nem megfelelően működik, nincs az a pénz, hogy abbahagyjam. Akkor, 2010-ben megnyugodtam, mert átestem a tűzkeresztségen. Megkörnyékezett az ördög, és tudtam nemet mondani.”

utána a 2021-es előválasztásnál kereste meg egy nagyvállalkozó, aki azt mondta, mindenkinek megvan az ára. „Neki is elmondtam, nálam nincs kiskorrupció vagy nagy. Valaki vagy lop, vagy nem. Mivel én nem lopok, így neki sem ajánlhatok semmilyen előnyt, csak annyit, hogy nem fog hátrányt elszenvedni. Ő ennek hallatán már eltekintett a pénz felajánlásától, nagyon helyesen. Tény, ezek után nem nyertem meg az előválasztást, s arra se volt pénzem, hogy nagyszínpadot építsek az Andrássyn. Viszont megmaradt a gerincem. Az pedig megfizethetetlen.”

Jakab Péter bejegyzésével arra reagált, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom alapítója és volt elnöke azt mondta, több szinten, több hullámban érkezett megkeresés a Fidesz részéről, hogy a Momentum induljon el a 2026-os országgyűlési választáson. Azt állította, hogy a Fidesz operatív, vezetői és politikusi szinten is megkörnyékezte az ellenzéki pártot áprilisban, májusban és a küldöttgyűlési döntésük idején, sőt, még pénzt is ajánlott nekik az indulásért cserébe.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője ezt követően a közösségi oldalán úgy fogalmazott, „Fegyőr mindeközben azt mondja, a Fidesz fizetne nekik azért, hogy induljon a Romentum a ‘26-os választáson. Szeretné a rosseb: mi inkább azért fizetnénk, ha nem indulnának, de ezt már megtette a Tisza”. Azt írta, valójában alig várják, hogy eltűnjön a közéletből „ez a lejárt szavatosságú ügynökszervezet”. Úgyis van már új helyettük – jegyezte meg.