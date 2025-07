2022-ben is a Fidesz nyert, pedig voltak más hírek

kormányinfó;

2025-07-16 16:21:00 CEST

A kormánypárti Magyar Nemzet következett némi karácsonygergelyezéssel és a Szabadság szoborra helyezett kereszt témájával, de a kérdésbe csomagolt állításra a miniszter lényegében semmit nem tudott felelni.

A jó légkörű tárgyalások alapja hiányzik Brüsszelben, de az Orbán-kormány azt várja az Európai Bizottságtól, hogy érjen el eredményt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban.

Arról, hogy a Tisza Párt nem jelentett be jelölteket a kongresszuson, de úgy véli, a jelöltjeik le fogják győzni a fideszeseket, a miniszter azt mondta, erről a Tisza Pártot kell megkérdezni, majd megismételte, hogy 2022-ben is a Fidesz nyert, pedig annak idején is voltak arról hírek, hogy nyerhet az ellenzék.

A lap ellentmondást vélt felfedezni tisza pártos vagyonnyilatkozatokban, mire Gulyás ismét bennfentes kereskedelemmel vádolta meg Magyar Pétert.