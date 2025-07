Gulágra küldenék Borisz Akunyint

irodalom;Putyin-rezsim;Borisz Akunyin;

2025-07-17 19:09:00 CEST

Sztálin óta nem vádoltak meg művészeket „terrorizmussal” Oroszországban, most visszatért a Nagy terror szelleme.

Tizennégy év munkatáborban letöltendő börtönbüntetésre ítélte Borisz Akunyint egy moszkvai katonai bíróság. A rendkívül népszerű írót (eredeti neve Grigorij Cshartisvili) távollétében ítélték el „terrorizmus támogatása és igazolása”, álhírek terjesztése, valamint amiatt, hogy nem tett eleget a hatósági döntésnek, hogy magát külföldi ügynöknek minősítse. Az író több, mint tíz éve Londonban él, tehát nem fenyegeti a mai gulágra kerülés veszélye, de az ítélet maga-magáért szól.

A katonai törvényszék igen humánusan járt el, hiszen négy évvel rövidebb lágerbüntetésre ítélte az írót, mint ahogy azt az ügyészség kérte. Akunyin Facebook-bejegyzésében megírja, hogy a putyini vésztörvényszék arról is rendelkezett, hogy majdani szabadulása után még négy évig ne léphessen ki az internet nyilvánosságába se az író. „Fürge nyolcvanhét évesként térek vissza hozzátok, teljesen átnevelődve” – írta az író közösségi oldalán olvasóinak. Akunyint a háború kitörése után beugratta két orosz kormánypárti internetes „tréfamester”, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Tkacsenko kulturális miniszter nevével visszaélve felhívták az írót. Akunyin arról beszélt nekik, hogy támogatja az orosz agresszió áldozatául esett Ukrajnát. Ezután vádat emeltek ellene. Kiadója megszakította vele a kapcsolatot és könyveit kivonták a könyvesboltokból és a könyvtárakból. „Látszólag aprócska ügy, kiadási tilalom, egy író terroristává minősítése, ám ez valójában mérföldkő. Utoljára a szovjet időkben tiltottak be könyveket Oroszországban. A Nagy terror évei (1937–38) óta nem vádoltak írókat terrorizmussal. Ez nem rossz álom, ami most Oroszországban történik”– írta a Facebook-oldalán.

Borisz Akunyin történelmi detektívregényeivel lett rendkívül népszerű hazájában és a nemzetközi könyvpiacon. Fő hőse Eraszt Fandorin – egyfajta orosz Sherlock Holmes –, aki számos történelmi jelentőségű bonyodalmat old meg és veszélyeket hárít el, az Orosz Birodalom érdekeit védve.

Akunyin elterjesztette és szinte betöltötte a történelmi-hazafias lektűr piacát hazájában. Irodalomtörténészi és nyelvészi tudása, a távol-keleti kultúrák ismerete beavatottá teszi az olvasót a régi kémjátszmák, bűnügyek és történelmi rejtélyek világában.

Az író történelmi regényéket is írt – egy könyve például a Fandorin-família ősének orosszá válásáról szólt. Később pedig hosszú összefoglaló könyvsorozatot írt az orosz birodalom történetéről. Alapjában konzervatív-liberális szemléletű, de mégis humanista szerző, akinek írásai milliós példányszámokat értek el az orosz könyvpiacon. Azután hagyta el Oroszországot, hogy Putyin megszállta 2014-ben a Krím-félszigetet, azóta – megőrizve mélyen orosz nemzeti-konzervatív beállítottságát – a rendszer egyik legkövetkezetesebb kritikusa.