Air India-katasztrófa: A gép kapitánya okozhatta a tragédiát

2025-07-17 11:37:00 CEST

Egyelőre tart a nyomozás, azonban a jelek egyértelműen személyzet egyik tagja felé mutatnak.

Az Indiában lezuhant repülőgép baleseti vizsgálata kapitányának cselekedeteire fókuszál, mivel a gyanú szerint ő állíthatta le a hajtóművek üzemanyag-ellátását – írja a Reuters a The Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva.

Az Air India Boeing 787-8 Dreamliner az Egyesült Királyságba tartott, amikor Ahmadábád városában lezuhant. A fedélzeten 230 utas és 12 fős személyzet tartózkodott. A balesetben 241-en haltak meg, további 19-en pedig a földön vesztették életüket, amikor a repülőgép a helyi orvosi egyetem területére zuhant. Egy ember túlélte a szerencsétlenséget.

Az Indiai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) előzetes jelentése szerint a pilótafülkében készült hangfelvételen az egyik pilóta megkérdezte a másikat, lekapcsolta-e a kart, mire a válasz tagadó volt. A The Wall Street Journal úgy tudja, a másodtiszt, Clive Kunder érdeklődött Sumeet Sabharwal kapitánynál az üzemanyag-karok „cutoff”, azaz zárt állásba helyezése felől, röviddel a felszállás után. A lap azonban nem közölt olyan bizonyítékot, amely egyértelműen igazolná, hogy Sabharwal mozdította volna el a karokat, csak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésről számolt be. Amerikai pilóták véleményére is hivatkoztak, akik szerint Kundernek ebben a repülési fázisban mindkét keze foglalt lehetett a gép vezérlőivel. Az AAIB, az indiai Polgári Légiközlekedési Főigazgatóság, a Polgári Légiközlekedési Minisztérium, az Air India, a pilóták szakszervezetei és a Boeing nem reagáltak a Reuters megkeresésére.

Az AAIB előzetes jelentése rögzítette, hogy az üzemanyag-karokat „run” helyzetből „cutoff” állásba kapcsolták át egymás után, egy másodperces eltéréssel, közvetlenül felszállás után. A repülőgép tolóereje fokozatosan csökkent, majd 650 láb (198 méter) magasságban megkezdődött az ereszkedés. A jelentés szerint mindkét hajtómű üzemanyag-karját később visszaállították „run” állásba, és a repülőgép automatikusan megpróbálta újraindítani a hajtóműveket.

A repülőgép ekkor azonban már túl alacsonyan és túl lassan haladt ahhoz, hogy ismét emelkedni tudjon – nyilatkozta John Nance repülésbiztonsági szakértő a Reutersnek. Hozzátette, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a személyzet valamely tagja kapcsolhatta le az üzemanyag-karokat. Kiemelte, hogy a vizsgálatot végzőknek minden tényezőt részletesen kell elemezniük, csak azután lehet végső következtetést levonni.

A jelentés közzététele után az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal és a Boeing tájékoztatta partnereit, hogy a Boeing repülőgépeken használt üzemanyag-kar zárak biztonságosnak minősülnek.