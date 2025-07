Orbán Viktor: Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján

Kárpátalja;gyújtogatás;Orbán Viktor;templom;kárpátaljai magyarok;

2025-07-17 10:57:00 CEST

A miniszterelnök beszámolója szerint a templom oldalára azt írták, hogy „késhegyre a magyarokat”.

Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, az oldalára pedig azt írták, „késhegyre a magyarokat” – közölte Orbán Viktor csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán.

Egyelőre nem világos, kik követték el a gyújtogatást, a kormányfő mindenesetre az ukránokat sejteti mögötte a posztja alapján. „Kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, uszítás, megfélemlítés. Ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján. Nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk!” – írta Orbán.

A hírről a kormánypárti Magyar Nemzet is beszámolt, a lap által közzétett képet osztotta meg a miniszterelnök is. Azt írták, az eset a kárpátaljai Palágykomorócon történt, ahol ismeretlenek gyújtották fel a helyi görögkatolikus templomot, és magyarellenes üzeneteket festettek az épület falára.

A lap hozzátette, a tűzesetet hamar észlelték, így a lángokat sikerült időben megfékezni, de a sekrestye ajtaja megsérült. A cikk szerint a „késhegyre a magyarokat” felirat mellett a „magyarok takarodjatok” szöveget is a templom falára írták, a történteket bejelentették a hatóságoknak.

Az Orbán-kormány elmúlt hónapokban folytatott Ukrajna-ellenes kampánya már így is mélypontra küldte a kétoldalú kapcsolatokat, nemrégiben pedig arról érkezett hír, hogy egy besorozó akciót követően elhunyt egy kárpátaljai magyar férfi. Sebestyén József halála körül továbbra is rengeteg a kérdőjel: az ukrán hadsereg és a nagykövetség szerint a férfi tüdőembóliában halt meg, nem találták rajta verés nyomait, ezzel szemben a férfi rokonai és az Orbán-kormány tényként közli, hogy a férfit a toborzók agyonverték. Szerdán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón azt állította, hogy a nyilvánosságra került felvételek mellett vannak egyéb bizonyítékaik, de ezeket nem mutatta be. Azóta kiderült, hogy Ukrajna teljes körű vizsgálatot folytat Sebestyén József halála ügyében.