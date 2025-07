Volodimir Zelenszkij felügyelete alatti teljes vizsgálatot indított Ukrajna Sebestyén József halála ügyében

Ukrajna;Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség;kárpátaljai magyarok;Volodimir Zelenszkij;

2025-07-16 19:40:00 CEST

Egyelőre nem világos, hogy hány felelős van, mint ahogy egyelőre arról sincs biztos megállapítás, hogy pontosan mi is okozta a férfi halálát.

Ukrajna teljeskörű vizsgálatot folytat a július 6-án egy ukrán toborzó akcióhoz köthetően életét vesztett Sebestyén József halála ügyében, amely vizsgálatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalából koordinálnak, s több nyomozószerv is részt vesz benne - értesült a 444.

Az ügyben jelenleg nagyon sok a kérdőjel, napok elteltével is csak ott tartunk, hogy van A és B állítás: az ukrán hadsereg és a nagykövetség szerint a férfi tüdőembóliában halt meg, nem találták rajta verés nyomait, ezzel szemben a férfi rokonai és az Orbán-kormány tényként közli, hogy a férfit a toborzók agyonverték. Amit biztosan lehet tudni, az az, hogy a közvetlen felettesei felelősek, amiért nem kapott időben orvosi ellátást, egy videófelvétel tanúsága szerint ugyanis Sebestyén József négykézláb mászik és láthatóan nincs jól, ám a körülötte álló emberek nem adnak neki segítséget, inkább unszolják, hogy álljon lábra. Az viszont egyelőre nem világos, hogy ha a magyar férfit tényleg megverték, akkor pontosan kik verték meg, pontosan mikor, milyen panaszai voltak és mi történt az előtt, hogy saját maga kórházba ment volna, mint ahogy az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok miatt egyelőre az sem tisztázott, hogy a halálát pontosan mi okozta. A részletekről ma kormányinfón sem tudtunk meg többet, noha Gulyás Gergely állította, hogy vannak egyéb bizonyítékok a toborzói erőszak mellett, azokat nem mutatta be. Orbán Viktor egy részben manipulált videót mutatott be az ügyben, amelyen bár Sebestyén Józsefet jelöltek meg, az egyik fotón nem ő szerepelt. Ugyanakkor az illetővel kapcsolatban korábban szintén felmerült, hogy az ukrán toborzók áldozatává vált.

Most azonban a 444 arról írt, hogy az ügyben elindult az ukrán teljeskörű vizsgálat, amit a legmagasabb szinten vezetnek. Erről a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megyei frakcióvezetője, Petei Judit számolt be a Facebookon, köszönetet mondva Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a gyors intézkedésért. „Fontos, hogy az esetet a bűnüldöző szervek és az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi csapatainak parancsnoksága megfelelő módon kivizsgálja, hogy minden körülmény tisztázásra kerüljön” - írta Petei Judit. Mint fogalmazott, információi szerint az ügy az államfő felügyelete alatt áll. Jelenleg a az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) és a Kárpátaljai Megyei Rendőrfőkapitányság nyomozói vizsgálják az esetet, és a szükséges szakértői vizsgálatokat is elrendelték. „Az ukrajnai magyarok más hősökkel együtt a front legforróbb pontjain védelmezik Ukrajna függetlenségét az orosz megszállókkal szemben, és 2014 óta teljesítik alkotmányos kötelességüket. Ezért – csakúgy, mint minden más védő – megérdemlik a tiszteletet és a méltó bánásmódot” - fogalmazott Petei Judit, majd közölte, a vizsgálat menetét figyelemmel kíséri és tájékoztatni fog az eredményekről.

A 444 elérte a kárpátaljai magyar politikust, aki elmondta a lapnak, hogy a kijevi elnöki hivatalban személyesen erősítették meg neki, hogy elindult a Sebestyén József halála miatti átfogó nyomozás. „Ez egy komoly, mindenre kiterjedő vizsgálat, aminek úgy gondolom, hogy rövidesen eredménye is várható” - mondta. Petei Judit egyébként épp frissen kapott magas ukrán állami kitüntetést, amit személyesen Volodimir Zelenszkijtől vett át. „Ezt a kitüntetést minden ukrajnai magyarnak ajánlom, akik hazánk nehéz időszakában is harcolnak Ukrajna függetlenségéért, népünk szabad jövőjéért. Az ellenségünk Oroszország, a jövőnk pedig a szabad Ukrajna az Európai Unió tagjaként” - közölte akkor a KMKSZ megyei frakcióvezetője.