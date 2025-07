Európa nagy tengeri kikötőiben jelentős torlódások alakultak ki, a helyzet gyárak leállásával fenyeget

Németország;Európa;hajózás;zsúfoltság;logisztika;kikötők;

Az európai gazdaság számos problémával küzd, amelyek közül csak az egyik elem, hogy Németország igencsak szerényen teljesít. Egyet hátralépve mindezek mögött viszont egy olyan fejlemény is meghúzódik, amely önmagában ugyan nem tehető felelőssé a problémákért, mégis lassan a teljes kontinens gazdálkodását befolyásolja.

Egyebek mellett Donald Trump kiszámíthatatlan vámpolitikája, illetve a Rajna alacsony vízszintje miatt mostanra Európa legsúlyosabb ellátási lánc-torlódása állt elő a koronavírus-járvány óta – írja számos logisztikai szaklap mellett a Financial Times is - amely már a gyártási biztonságot is fenyegeti. Nyugat-európai meghatározó kereskedelmi kikötők egész sora – Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven -, kiegészülve jó néhány hasonló mediterrán logisztikai központtal – Genova, Valencia, Barcelona, Pireusz – hatalmas zsúfoltsággal, problémával és ebből fakadó hajókéséssel néz szembe. Talán jól jellemzi a helyzetet, hogy még a chilei hátterű egyébként áfonyatermesztéssel foglalkozó blueberriesconsulting.com oldal is foglalkozik az európai szállítási problémákkal.

Egyes jelentések szerint Antwerpenben a hatalmas, tengerjáró, konténerszállító hajóknak 2-5 napot, Rotterdamban akár 6-10 napot, Hamburgban 3 napot a mediterrán kikötőkben pedig jellemzően 2-3 napot a tengeren kell várakozniuk, hogy kirakodhassanak. Olyan zsúfoltság alakult ki, hogy képtelenek hamarabb beengedni a hajókat. A gondok jelenleg a rotterdami, antwerpeni és hamburgi helyszínen a legsúlyosabbak. Alig akad olyan európai csomópont, amely ne lenne valamilyen szinten túlterhelt – jegyezte meg a holland WEC Lines hajózási vállalat ügyvezető igazgatója a gazdasági lapnak.

A torlódások és várakozások nem egyetlen tényezőre vezethetők vissza. Összetett, egymással összefüggő és regionális okok állnak a háttérben. Egyrészt a már említett amerikai vámfenyegetések hatására számos szállítmány Európa felé „fordult”, új piacot keresve magának, ami máris logisztikai nehézségeket okozott. Ez azonban csak az egyik magyarázat. A Vörös-tengeri válság és geopolitikai feszültségek miatt a hajók elkerülik a Szuezi-csatornát. A biztonság érdekében Ázsiából indulva megkerülik Afrikát. Ez 10-14 nappal hosszabb menetidőt és ami legalább ennyire gond, kiszámíthatatlan érkezést jelent. Így az északi és a mediterrán kikötőkben is kontrollálatlan, nem megtervezett hajóérkezések miatt torlódás alakul ki.

A helyzetet nehezíti, hogy számos kikötő már ezt megelőzően is kapacitásának határán működött, s a jelenlegi forgalom már meghaladja a parti személyzet kiszolgálási lehetőségeit.

Ha mindez nem lenne elég, Belgiumban és Németországban ismétlődő sztrájkkal kellett szembenézni a hajótulajdonosoknak. Arról már nem is beszélve, hogy bár a jövedelmi viszonyok vonzóak, mégis a nehéz munka és magas elvárások miatt raktári és darukezelői munkaerőhiánnyal küzdenek kikötők egész sorában. Ezeken túl a háttérlogisztika is túlterhelt, vagyis a megérkezett konténereket és árut vasúton és vízi úton (például a Rajna alacsony vízállása miatt) sem tudják időben elszállítani.

Mindez a teljes európai logisztikai iparág határait feszegeti, ami viszont azért okoz komoly problémát számos gyártónak, mert a rendszer rugalmassága egészen a közelmúltig lehetővé tette sok vállalat számára, hogy minimális raktárkészletet tartsanak. Így biztosítva, hogy a menetrend szerinti szállítási szolgáltatások rendszeresen, rögzített időbeosztás szerint pótolják a készleteket. Ez a gyakorlat most megdőlni látszik. Hírek szerint már több német logisztikai társaság is jelezte ügyfelei felé, hogy az alapanyagok érkezése nehézségekbe ütközik és csak bizonytalan időben történhet. A DHL egyik vezetője a Financial Times-nek úgy nyilatkozott, hogy a késésekből fakadó alkatrészhiány még nem kényszerítették egyik partnerüket sem leállásra, de ez a „dráma határozottan benne van a levegőben”.

Az iparágból származó vélekedések szerint remény sincs arra, hogy a problémák a nyár végéig megoldódnak, legfeljebb enyhülésre lehet számítani. Ezen felül számos további borúlátó vélekedést hallani, hogy hosszú távú nehézségekkel kell kalkulálni, a helyzet nem rendezhető egyik hétről a másikra. A kikötők ugyan munkaerő felvételbe, és kapacitásnövelő beruházásokba kezdtek, ám az említett WEC Lines társaság részéről kifejtették, ezek nem rövid távú projektek. Évekbe telik, mire ezek a beruházások enyhítik a problémákat.