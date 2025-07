Lázár János: Brüsszel ismét támad, a Tisza Párt elárul!

Lázár János;útdíjfizetés;brüsszelezés;

2025-07-18 20:22:00 CEST

Szerencsére azonban a fideszesek ismét kiállnak a magyar emberek érdekeiért.

Hevesen bírálta az Európai Unió egyik, a közúti fuvarozással kapcsolatos intézkedését az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János egy péntek délutáni, a Facebookon közzétett posztjában azt írta, hogy értelmezése szerint egy uniós döntés értelmében a jövőben a külföldi fuvarozók nem használhatják a magyar fedélzeti eszközöket az útdíjfizetéshez, hanem saját országuk által jóváhagyott eszközöket kell beszerezniük. Úgy fogalmazott, hogy ez a magyar emberek megrövidítését jelenti, amit „biztosan nem lehet hagyni”. A miniszter a kötelezettségszegési eljárásokat az unió „furkósbotjainak” nevezte, és kijelentette, hogy a magyar útdíjakból befolyó bevételnek a magyarokat kellene szolgálnia, nem pedig „a Brüsszel mögött álló multinacionális csoportokat”. Megjegyezte azt is, hogy amennyiben a kormány kérdés nélkül bólogatna „Brüsszel minden őrültségére és a multiknak tett gesztusára, hirtelen mindent a legnagyobb rendben találnának a magyar jogállamisággal kapcsolatban”.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy szeptembertől eltörlik az autópálya-matricákra felszámolt kényelmi díjat, amely szerinte eddig a viszonteladók belátásától függően akár több ezer forintos többletet is jelenthetett a járművezetőknek. Példaként egy D1-es kategóriába tartozó, havi országos matrica árát említette: ez a hivatalos 10 710 forint helyett eddig akár 11 110 forintba is kerülhetett, a változtatás után azonban a kényelmi díj mértéke nulla forint lesz.

Egyben bírálta a Tisza Pártot is, amely szerinte „Brüsszelben az élvonalban kampányol azért, hogy üssék hazánkat”. Lázár János a bejegyzés végén úgy fogalmazott: „A lényeg nem változik: Brüsszel ismét támad, a Tisza Párt elárul! De Magyarország kormánya egy újabb brüsszeli biznisz útjában áll – szó szerint! Mi, fideszesek továbbra is kiállunk a magyar érdekekért!”