Donald Trump tízmilliárd dollárra perli a The Wall Street Journalt egy obszcén levél miatt az Epstein-ügyben

2025-07-19 08:28:00 CEST

A lap a néhai pedofil üzletember és a jelenlegi amerikai elnök kapcsolatáról írt egy leleplező cikket.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tízmilliárd dolláros pert indított a The Wall Street Journal és tulajdonosa, Rupert Murdoch médiamogul ellen pénteken, egy nappal azután, hogy az újság cikket közölt a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatairól – írja az AP amerikai hírügynökség. Előzőleg az igazságügyi minisztérium pénteken felkérte az ügyben illetékes szövetségi bíróságot, hogy hozza nyilvánosságra azoknak a tárgyalásoknak az esküdtszéki jegyzőkönyveit, amelyek a börtönében 2019-ben öngyilkosságot elkövető pedofil üzletember ellen szexuális célú emberkereskedelem miatt indított eljárásban születtek. Ez a lépés azt a felháborodást követte, hogy a tárca bár korábban megígérte, mégis visszakozott a Donald Trump számára egyre kínosabb ügy feltárástól.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a The Wall Street Journal megírta, Trump egykor aláírt egy kellően obszcén levelet, amelyen egy meztelen nő rajzolt sziluettje fogta közre az Epsteinnek írt születésnapi köszöntő sorokat. A WSJ szerint Trump csak Donaldként írta alá, a sziluettben a szignóját szánva a nő szeméremszőrzetének. A lap arról is írt, hogy a köszöntés így szólt: „Boldog születésnapot – legyen minden egyes nap egy újabb csodás titok.” Az amerikai elnök szerint a kép hamisítvány, nem írt alá semmi ilyet, a The Wall Street Journalt pedig perelni fogja, mint mindenki mást. Az Epstein-ügy miatt elég nagy feszültség támadt Trump és támogató bázisa, a MAGA között.

Az AP kiemeli, hogy a szóban forgó levél egy 2003-as, Epstein 50. születésnapjára összeállított albumban is szerepelt. Most Donald Trump a saját közösségi oldala, a Truth Social bejegyzésében a korábban az ABC és a CBS ellen indított perhez hasonlította a mostanit, amelyekben végül a több millió dolláros megállapodások születtek. Szerinte a perrel kiállnak „minden amerikaiért, akik többé nem tűrik az álhírmédia sértő tetteit”. Ezzel szemben a Dow Jones, a Journal kiadójának szóvivője péntek este így reagált a hírre: „Teljesen megbízunk tudósításaink szigorában és precizitásában,határozottan védekezni fogunk minden perrel szemben.”

Mint ismert, Jeffrey Epstein ellen 2019-ben emeltek vádat egy szexuális célú emberkereskedelmet folytató hálózat működtetése miatt, amelyben állítólag több tucat kiskorú lányt bántalmaztak szexuálisan. A férfi tárgyalására várva öngyilkos lett a börtönben, korábbi szeretőjét, Ghislaine Maxwellt azonban 2021-ben ítélték el, 2022 júniusában jogerősen 20 év börtönt kapott. A nő azóta is ártatlannak vallja magát.