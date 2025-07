Ha ömlik a mocsok

kampányfilm;mesterséges intelligencia;

2025-07-22 06:00:00 CEST

Beugró

Színtiszta náci beszéd, írta Mérő László azzal a videóval kapcsolatban, amit a minap Orbán Viktor osztott meg a Harcosok klubja csoportban. A mesterséges intelligenciával előállított képsorok elvileg azt mutatják be, hogy „milyen lenne a világ, ha hagynánk, hogy az LMBTQ-propaganda utat törjön Magyarországon is”. A tartalmát tekintve tényleg nem sokat lehet még hozzátenni ahhoz, amit a matematikus és pszichológus mondott, hacsak azt nem, hogy milyen árulkodó a dolog a súlyosnak szánt ideológiai üzenet nélkül is.

Miközben a gyermekek védelme lenne a legfőbb és legnemesebb cél, a videóban látható gyerekek egyedül vannak otthon, és mindenféle felügyelet nélkül használják azokat az eszközöket (például mobil), amelyeket felelős szülő nem is adna a hasonló korú csemetéje kezébe. Vagy ha mégis, hát ágondoltan szabályozná, hogy milyen tartalmakhoz férhet hozzá. Aztán a megrémült gyerekek kirohannak a házból, hogy megtalálják a végig az utcán ácsorgó szülőket (valamiért jó nekik a mocsokesőben odakint várakozni), akik aztán mindenki megkönnyebbülésére narancssárga színű ernyőt tartanak a fejük felé. Tehát ha jól értem, a gondosnak beállított szülők így próbálják helyrehozni a maguk okozta gubancot. Azt, hogy a gyerekekre a Bogyó és Babóca meg a Peppa malac helyett a még felfoghatatlan világ képei zuhoghatnak mindenféle magyarázat nélkül. Ne tévedjünk: ebben a korban kizárólag a szülők felelőssége, hogy a kinti világból mit enged be a békés gyerekszobába a képernyőn keresztül.

És akkor még nem is foglalkoztunk az üzenet ideológiai részével. Nem is fogunk, mert az efféle tartalmak egyetlen célja a lagalantasabb indulatok felkeltése, a harag szinten tartása. A képsorok viszont felvetik azt a kényes kérdést, hogy kell-e szabályozni a mesterséges intelligencia használatát a politikában, kampányban, különféle üzenetek terjesztésében? A videó most még árulkodó, gyakorlott szem egyből észreveszi, amire a poszt amúgy nem figyelmeztet, csak burkoltan („milyen lenne”): igazából animációval van dolgunk, a valóság elemeit használják fel, hogy olyasféle valóságot állítsanak elő, mint a Csillagok háborúja. De a technika a későbbiekben még inkább tökélesedni fog, és nem biztos, hogy később már ki fogjuk szúrni, hogy a politikai ellenfelekről szóló tartalmak puszta illusztrációk. El fogjuk hinni, hogy amit látunk, az a leleplező erejű igazság. Vagy eléri, hogy kételkedjünk az igazságban, hogy az ne legyen többé leleplező erejű.

Most még csak arra használják, hogy egy lehetséges jövőt illusztráljanak (hogyan festenének például a magyar katonák az ukrán fronton) az AI-vel, de miért korlátoznák magukat a fegyelmükről sosem híres politikusok? Miért ne vetnék be a nagyobb manipuláció érdekében, ha az alternatív holnappal való riogatás már nem elég? Mikor lépik át ezt a határt is? És ha ez megtörténik, akkor az LMBTQ-s videóban látható mocsok valóban ellenőrizetlenül fog ömleni. Mindenkire és mindenhol. Nemre és korra való tekintet nélkül. És félő, hogy nem lesz olyan esernyő, ami majd meg tud védeni minket.