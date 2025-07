Elutasították Hadházy Ákos feljelentését az Uzsoki Utcai Kórház VIP-ellátása ügyében

szerinte a legcinikusabb érvelés az volt, hogy a betegeket nem érte kár, hiszen a műtéteket elvégezték és ugyanezek a betegek mehettek volna valódi magánkórházba is és ott is ennyit fizettek volna.

a határozat alapján az ellátás helyileg is elkülönül, ezt pedig arra alapozza, hogy Papcsákék cége alibiből bérelt egy kis irodát és egy szobányi rendelőt a kórháztól. Azonban – állapítja meg Hadházy Ákos – egészen nyilvánvaló, hogy pl. egy térdműtétet, röntgent, vérvételt nem ezekben a kis szobákban végezték.

az NNI határozata utal egy kormányrendeletre, mely szerint a közkórházban is megengedett pénzt kérni az ellátásért, a rendeletet azonban nem nevezi meg, az általa megkérdezett szakértő sem tud ilyenről. Ha tényleg létezik ilyen, akkor ezt neki is ki kell nyomoznia – állapította meg a politikus.

Hadházy Ákos leszögezte, a határozatot panaszolni fogják és új feljelentést is tesznek. A független képviselő ezzel kapcsolatban kiemelte:

„ Nos, a rendőrség szerint semmi probléma nem történt, pedig egy kormányinfón még Gulyás Gergely is azt mondta, hogy szerinte ennek az ügynek minden mozzanata törvénytelen ” – hangsúlyozta Hadházy Ákos. Közzétette az elutasító határozatot is, ebben a többi közt az áll, hogy

Hagyni kell néhány hónapot arra, hogy a település a gyakorlatban is bebizonyíthassa, pozitívak a szándékai és továbbra is a város fejlődését tartja szem előtt – mondta lapunknak Mezőkeresztes polgármestere. Riportunk a Borsod megyei kisvárosból, ahol először vezették be az önazonosságáról szóló rendeletet.