Orbán Balázs is beszállt a liberálisozásba, Majka színpadi fejlövése szerinte a magyar Rubicon

Fidesz;Bayer Zsolt;liberális;Majka;fejlövés;Campus Fesztivál;Orbán Balázs;Bindzsisztán;

2025-07-21 13:57:00 CEST

Fideszes kampánytémává vált Majka fellépése a debreceni Campus Fesztiválon, amelynek csúcspontja a zenész imitált fejlövése, majd a Bindzsisztán című dal előadása volt. A miniszterelnök politikai igazgatója egyenesen merényletektől, lámpavasra való felhúzástól retteg.

„Vajon jó ötlet-e egy, a liberálisok és a celebjeik által nem szeretett miniszterelnök megölését imitálni egy olyan dal előadása közben, amelyet hónapok óta kormánykritikus himnuszként éltet a liberális sajtó? Vajon jó ötlet-e mindezt úgy megtenni, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az elmúlt években kétszer is rálőtt egy-egy őrült a liberálisok és a celebjeik által gyűlölt politikusokra külföldön?” – posztolta Facebook-oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatójának a kormánypárti médiumokban felháborodást kiváltó debreceni Majka-koncertről jutott eszébe, hogy korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökre, később az akkor még elnökjelölt Donald Trumpra is rálőttek.

Orbán Balázs bizonyítékok nélkül kezdte az általa – ahogy a Fideszben ez megszokott – liberálisnak nevezett ellenzéket hibáztatni az említett esetekért, és volt párhuzamot a Campus Fesztivállal. Mint arról mi is beszámoltunk, egy színpadi produkció keretében „lelőtték” a Majka által megszemélyesített Bindzsisztán miniszterelnökét a zenész debreceni koncertjén. „Azt pedig csak lábjegyzetként teszem hozzá, hogy ezzel párhuzamosan a legutóbb elbukott liberális miniszterelnök-jelölt – az éppen aktuális új jelöltet támogatva – lámpavasra való felhúzással fenyegeti a kormányoldalt. Talán ez az a Rubicon, amit nem kellene átlépni” – tette hozzá.

Orbán Viktor politikai igazgatójának egy korábbi az oroszok által vérbe fojtott 1956-os forradalmunk és az orosz-ukrán háború között párhuzamot vont kijelentése hírhedté vált, amely szerint Magyarország nem védekezne egy orosz támadás ellen, mert fontosak a magyar életek. Most Márki-Zay Péternek egy szombati bejegyzését forgatta ki, amelyben Ruszin-Szendi Romulusz posztjára reagált, amely szerint Rogán Antal döntése értelmében az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Nemzeti Információs Központ hivatásos állományába tartozó munkatársak szolgálati célra félautomata, illetve sorozatlövésre alkalmas rövid- és hosszúlőfegyvereket kaphatnak. – Az a hatalom, amely a polgárainak fegyveres leverésére készül, könnyen úgy végezheti mint Rákosi emberei 56-ban, amikor a kandelláberekről lógtak az ávósok – írta erre Hódmezővásárhely polgármestere.

Lapunk is írt arról, hogy a Campus Fesztivál szervezői egyébként elhatárolódtak „mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is”. Bayer Zsolt fideszes publicista a kormánypárti Magyar Nemzetben pedig már nem csak a zenészt, zenészeket, hanem a közönséget, a fiatalokat is támadja ordenáré módon:

„És évezredek óta ugyanaz a plebs is, a proli, a vérszomjas, ölni mindig kész, szörnyeteg, ezek ugyanolyanok Madách athéni színében, amikor a felettük állót, a kiválót akarják meglincselni, és ugyanilyenek voltak a Tanácsköztársaság idején – előtt, alatt és után. (...) Igen, ezek járták akkoriban Budapestet és az országot, a szamuelyk meg a csernyk, és agyonlőttek, akasztottak, lincseltek, és volt hozzá sajtójuk meg „értelmiségük”, a lukácsoktól egészen a károlyikig meg a gáborandorokig vagy göndörferencekig, vagy éppen a kunbéláktól egészen a balázsbélákig meg kunfizsigmondokig. (....) Ezek ma is mind ilyenek, ugyanilyenek, ugyanilyen ócskák, pitiánerek, ostobák, aljasok, becstelenek, vagyis majkák meg azahriahok meg krúbik. Így. Itt vannak ezek mind. Állnak a színpadokon és eljátsszák, hogy fejbelövik a miniszterelnököt. Meg a forradalmat. Persze, forradalom az nem lesz, ugyanis ezek ahhoz is gyáva szarok, a „mocskos fideszező” közönségük meg csupa kígyóvállú kis szarjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon. És pontosan így kell hozzájuk viszonyulni, pontosan úgy is kell ezekkel bánni…”