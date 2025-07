Orbán Viktor közeli munkatársát nem érdekli, ki kinek a kicsodája, a lényeg, hogy a vállalkozók fizessék be az adót

Orbán Viktor;Nagy János;Mészáros Lőrinc;Tiborcz István;

2025-07-21 12:09:00 CEST

Több kritikus kérdés is elhangzott Zánkán, a Csillagpont Fesztiválon.

Orbán Viktor miniszterelnök családjának gazdagodásáról is kérdezte egy néző a kormányfő közeli munkatársát, Nagy János államtitkárt a Magyar Református Egyház zánkai ifjúsági táborában, a Csillagpont Fesztiválon – írja a Telex.

A portál szerint a kérdés úgy szólt: a politikusok sokszor hivatkoznak a tízparancsolatra, keresztény emberként mennyire tudja végignézni, hogy a felettese apja, veje és barátja az ország legvagyonosabb emberei közé tartozik? Nagy János úgy felelt, a törvényt mindenkinek be kell tartania, még a miniszterelnöknek is, majd azzal folytatta, hogy „elmond egy tanmesét” a Lőrinc nevű úrról, akit ő is ismer. Ennek az volt a lényege, hogy leült egy ismerősével egy langyos sörre, és odajött hozzájuk egy villanyszerelő, akiről kiderült, hogy Mészáros Lőrincnek dolgozik. Ez az ember pedig azt mondta el nekik, hogy nagyon szereti a munkáját, jó a fizetése, ünnepekkor pedig kapja a bónuszokat. Nagy János szerint

az a lényeg, hogy a vállalkozók fizessék be az adót, a vállalkozások rendben legyenek, az emberek megkapják a fizetéseiket. Innentől kezdve őt nem érdekli, hogy ki kinek a kicsodája.

A portál kiemeli, nem ez volt az egyetlen kritikus kérdés az egyébként baráti fesztiválon. Arról is kérdezték Nagy Jánost, hogy

a kormány Voks2025 szavazásán miért nem hagyták, hogy a választók szabadon döntsenek, miért képviselték ennyire erőteljesen a nem álláspontot, ezzel befolyásolva az embereket. Az államtitkár szerint mindenki olyan döntést hozott, amilyet akart, ez egy véleménynyilvánító szavazás volt.

miért van háborús veszélyhelyzet Magyarországon, ha itt nincs háború. Nagy János azt mondta: „azért van veszélyhelyzet, mert olyan döntésekre van kényszerítve a kormány és államigazgatás, ami miatt szükséges, hogy azok jogilag meg legyenek alapozva”. Példának erre az energiaárakat hozta.

egy kereszténydemokrata pártnak miért van szüksége az olyan kommunikációra, mint a MiniFeri-kampány, a háborúpárti vagdalkozás vagy a „mi van, kicsi”-zés. Az államtitkár közölte, „értem, hogy magának ez nem tetszik. De ha ez adhatja meg a többséget, akkor sajnos ezt viselni kell. Nincs mögötte hazugság. A tények mögötte megvannak. A stílussal van magának problémája, és ezzel nincs egyedül. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nem mindenkinek esik jól, nekünk sem, akik csináljuk, de ilyen az élet”.

Nagy János a kérdéseket megelőző előadásában elmesélte a munkája eddigi egyik legszórakoztatóbb élményéről is. Azt mondta, hogy amikor sok-sok évvel ezelőtt Vlagyimir Putyin érkezett Budapestre, az egyik katona kezében Orbán Viktor az orosz zászló helyett szerb zászlót látott meg. Még időben lecserélték az oroszra, szóval Putyin már azzal találkozott. „Aztán jókat nevettünk. Aznap két munkatársunknak kellett felmondania, akik ezért felelősek voltak. Nem olyan vicces, de a szerb–orosz zászlókra figyeljünk oda, nehogy baj legyen belőle” – jelentette ki.