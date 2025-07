„Legyetek bátorak” - Levédetnék Mészáros Lőrinc elhíresült útmutatását

védjegy;Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala;Mészáros Lőrinc;

2025-07-21 16:31:00 CEST

Fontos gondolatok Magyarország leggazdagabb emberétől.

Védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) egy gödöllői ügyvéd a korábban Mészáros Lőrinc által használt „legyetek bátorak” kifejezésre - írja a G7.

Az idézet levédetését az ihlette, hogy korábban maga a gázszerelő-milliárdos is ehhez folyamodott, miután a 444 kérdésére, miszerint hogyan érkezett a müncheni BL-döntőre, annyit sikerült válaszolnia, hogy „gondolom, nem gyalog.” Orbán Viktor egykori iskolatársa ugyanis egy 22 milliárdos magángéppel röppent át Münchenbe. Az esetlen megfogalmazást gyorsan felkapta az internet és beindította a hazai mémgyárat. Néhány héttel később aztán a felcsúti oligarcha úgy döntött, hogy levédeti a mondatot, legfontosabb vagyonkezelő cége, a Talentis Group Zrt. be is adta a védjegybejelentési kérelmet június végén.

Mivel azonban nem ez Mészáros Lőrinc egyetlen elhíresült küzdelme a magyar nyelvvel, felmerült, hogy más idézeteket is célszerű lenne gyorsan levédetni. Réti István ügyvéd ezért a „legyetek bátorak” kifejezésre nyújtott be kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, amelyet a gázszerelő-milliárdos még 2020-ban mondott egy, a saját alapítványa által főiskolásoknak és egyetemistáknak szervezett konferencián.

Réti István két termékkörre adta be a kérelmét, egyrészt a ruházati cikkekre, másrészt pedig egy olyan kategóriára, amelybe a reklámozási tevékenységek, az üzleti menedzsment és az irodai munkák tartoznak. A G7-nek úgy nyilatkozott, azért ezeket választotta, mert ezeknél van lehetőség merchandise jellegű hasznosításra. A kérelmet az SZTNH befogadta, ezt követően meg kell fizetni az eljárási díjat, majd a továbbiakban lehet a hivatal számára jelezni, ha valaki úgy érzi, hogy az érdekeit sértené a kifejezés levédetése. Az ügyvéd szerint azonban a „legyetek bátorak” nem tekinthető szerzői jogi védelem alatt álló mondatnak, így nem számít ilyesmire.

Amennyiben a hivatal a kérelem jóváhagyása mellett dönt és bejegyzi a védjegyet, úgy a továbbiakban csak annak tulajdonosa nyomtathatja majd a kifejezést például pólóra. Az ügyvéd elmondása szerint tervezi is a védjegy hasznosítását, de ha ez üzleti céllal történik, úgy ügyelni fog arra, hogy az elsősorban a közjót és a közérdeket szolgálja, nem pedig a saját üzleti érdekeit.