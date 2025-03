Mindennapi kenyerünket... - Jó, de ki fogja megsütni?

Védjegyet vezet be a pékszövetség a magyar sütőipari termékekre, a magyar pékség védjegyet azokra a termékekre lehet használni, amelyek igazolhatóan magyar üzemben készültek, magyar alapanyagokból, magyar munkaerővel, ami minőségi garanciát jelent a fogyasztóknak - jelentette be a Magyar Pékszövetség elnöke az állami médiában. Septe József azonban szólt a jelentős munkaerőhiányról is.