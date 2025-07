Helyreállították a Duna-parton lefejezett szomorú férfi szobrát

szobor;Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége;lelki segélyszolgálat;

2025-07-21 17:07:00 CEST

Nem teljesen az eredeti formában. A történtek apropóján egy eseményt is szerveznek.

Az elfojtott könnyek Duna-parti emlékműve újra teljes, helyreállították a lefejezett szobrot - derül ki a lapunkhoz is eljuttatott közleményből.

A közleményben felidézték, hogy 2025 júniusában ismeretlen elkövető rongálta meg a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) Az elfojtott könnyek szobra című alkotását Budapesten. „Nagy örömmel most arról számolhatunk be nektek, hogy a Duna-parton található szobor ismét újra teljes. A szomorú férfialakot ábrázoló alkotás azonban nem az eredeti formájában látható, mert helyreállítása során a friss történésekre is utalni kívántak: az elfojtott könnyek még jobban ellepik a testet” - olvasható a tájékoztatásban.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a LESZ a szobor helyreállítása mellett szeretne további párbeszédet kezdeményezni az érzelmek megélésének fontosságáról, ezért a szervezet eseményt hirdetett a szoborhoz 2025. július 28-án, hétfőn 18 órára. Azt kérik, jöjjenek el minél többen, akik azt szeretnék, hogy a férfiak bátran kimutathassák érzelmeiket. Az eseményen részt vesz Szelényi Bence pszichológus is, aki szívesen beszélget azokkal, akiket érdekel a téma.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.