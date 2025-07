Még a legrosszabbul kereső németek is sokkal többet visznek haza egy átlagos magyar munkavállalónál

Németország;Magyarország;fizetések;

2025-07-22 12:52:00 CEST

Németországban az orvosok és az általános iskolai pedagógusok is a legjobban keresők között vannak.

Miközben az árak tekintetében Magyarország már ütemesen felzárkózott Németországhoz, a magyar mediánbér mindössze körülbelül a harmadát teszi ki a németnek - ez utóbbit az MFor számolta ki a friss német kereseti adatok alapján, amelyet a Frankfurter Allgemeine Zeitung közölt.

A cikk szerint Németországban tavaly a teljes munkaidőben dolgozók bruttó havi mediánbére 4013 euró volt, ami átszámolva 1,61 millió forintnak felel meg. Ez 217 euróval, azaz körülbelül 86 800 forinttal haladta meg az előző évi szintet, ami 5,7 százalékos nominális növekedés 2,2 százalékos infláció mellett, azaz a reálbérek ismét érdemben tudtak növekedni. Eközben a KSH adatai szerint a magyar bruttó mediánkereset mindössze 562 300 forint volt idén májusban, vagyis a magyar mediánbér mindössze a német nagyjából harmadát teszi ki.

A legfrissebb kereseti statisztikák szerint Németországban az alkalmazottak mintegy 16 százaléka tartozik a minimálbér körüli kategóriába , vagyis havi 2676 eurónál – azaz körülbelül 1,07 millió forintnál – kevesebbet keres. Ez a réteg főként kölcsönzött munkavállalókból és külföldiekből áll, akik gyakrabban végeznek betanított munkát, és harmaduk a mediánbér kétharmadánál is alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik.

Magyarországon a nettó átlagkereset 483 000 forint, így jelentősen elmarad a német minimálbértől. A legmagasabb bérek Németországban az orvosok, fogorvosok, informatikusok, pénzügyi és számviteli szakemberek, valamint az általános iskolai tanárok körében jellemzőek. Ezekben az ágazatokban a mediánbér eléri az 5071 eurót, ami hozzávetőleg 2,03 millió forintnak felel meg. A legalacsonyabb keresetek a szépségiparban dolgozókra – például fodrászokra és kozmetikusokra – jellemzők, akiknél a bruttó mediánbér 2176 euró, azaz 870 400 forint.

A német munkavállalók nagyjából harmada bruttó 2800 és 4000 euró, azaz 1,1–1,6 millió forint között keres havonta, több mint 10 százalékuk pedig eléri a bruttó 7400 eurót is, ami körülbelül 3 millió forintnak számolható át. Ennél is beszédesebb, hogy milyen szakmák tartoznak a legjobban fizetettek közé: ugyanis az informatikusok, valamint a pénzügyi és számviteli területen kívül a legmagasabb keresetűek közé tartoznak az orvosok, a fogorvosok és az általános iskolai pedagógusok is, amely területeken a mediánbér 5071 euró, azaz több mint kétmillió forint. Összehasonlításképpen: idén májusban Magyarországon még a havi bruttó átlagkereset is csak 702 800 forint volt.