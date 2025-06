„Rossz helyen dolgozik” - mondta Lázár János, amikor egy fiatal arra panaszkodott, hogy keveset keres

Lázár János;magyar gazdaság;fizetések;közbeszerzések;

2025-06-25 10:33:00 CEST

A miniszter arról is beszélt, hogy őt nem érdeklik a közbeszerzési szabályok, az ő minisztériumában magyarok fognak nyerni, Mészáros Lőrinc pedig 80 ezer embernek ad munkát.

Kiritikus kérdéseket kapott a bajai Lázárinfón Lázár János építési és közlekedési miniszter - számolt be a 444.

Egy 18 éves fiatal például megkérdezte, hogy ha 2025-re repülőrajtot és fantasztikus évet ígértek, akkor miért kellett 4 milliárd dolláros, csaknem 1400 milliárd forintnyi állampapír kibocsátásával még jobban eladósodni. Arról is beszélt, hogy a vidéki Magyarországot ellepik a vendégmunkások, továbbá panaszkodott amiatt is, hogy alacsony a fizetése. Mint mondta, örül, hogy 25 éves koráig nem kell szja-t fizetnie, ám ezzel együtt is csak 10-15 ezer forintot keres egy-egy nap 18 évesen 12 órás munkával, bejelentett munkahelyen.

Lázár János ez utóbbira a következőt válaszolta: „Rossz helyen dolgozik.” Majd még hozzátette, „nem szabad hagyja magát kizsákmányolni”. Később, kicsit hosszabban kifejtve arról beszélt, hogy a vállalkozóknak megvan az a lehetőségük, hogy ha elfogy a magyar munkaerő, akkor vagy többet fizetnek a magyaroknak, vagy megpróbálnak behozni olcsó munkaerőt. Ezért a panaszkodó fiatal szerinte keressen másik munkát, és élni a lehetőséggel, hogy már sokkal kevesebb álláskereső van, mint 2010-ben volt.

A fórumon szintén szóba került a magyar nagyvállalkozók vagyonosodása (feltehetően a NER-közeli személyek vonatkozásában), mire Lázár kijelentette: „amíg én miniszter vagyok, az én minisztériumomban magyarok fognak nyerni. Mindegy, hogy ez közbeszerzésellenes, vagy mindegy, hogy erről mit mondanak az európaiak, én nem akarom, hogy a Strabag építsen vagy franciák építsenek” például utakat. Ehhez megjegyezte, ez nem jelenti azt, hogy mindig ugyanannak kell drága pénzen építeni, „természetesen versenyben és versenyképes áron” kell elnyerni egy tendert. A felvetésre, miszerint kevesekhez került túl sok, úgy felelt: „könnyen lehet, hogy a jövőben a tortát többfelé vagy sokkal többfelé kell vágni”, de egyben azt is közölte, hogy „Mészáros Lőrinc 80 ezer embernek ad munkát, és nem külföldi ad munkát, hanem ő adja”.

A miniszter azt is fejtegette, hogy „ha a kormány megtámogatja a helyi COOP-ost vagy CBA-sat a Lidl-lel szemben, az már mindjárt NER, mindjárt korrupció, mindjárt visszaélés”, márpedig ha választani kell, hogy a Sparnak adjon támogatást, vagy a CBA-nak, akkor ő a CBA-nak fog.

Az államadósságról és az 1400 milliárdos újabb állampapír-kibocsátásról a tárcavezető azt mondta, hogy az ország szerinte mai értéken 150 milliárd dollárnyi (átszámítva csaknem 52 ezer milliárd forint) államadósságot hozott magával a Kádár-korszakból, és Antall József kormányának nagy hibája volt, hogy ezt nem akarták elengedtetni a nyugati finanszírozókkal, így szerinte oroszlánrészt a mai napig a kommunisták által felhalmozott adósságot nyögjük.