- Vágtatnak a bérek Magyarországon, ez a hosszútávú minimálbér-megállapodást is megkavarhatja

Tovább folytatódott a bérek dinamikus növekedése: a Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete szeptemberben 627 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432 200 forint volt. Előbbi 12,5, utóbbi pedig 12,3 százalékkal haladta meg az elmúlt év ugyanezen időszakában regisztráltat. Az infláció alapján mindez azt jelenti, hogy a reálkereset 9,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke pedig 519 500, a nettó kereseté 359 100 forintot ért el – jelezte a KSH -, ami mindkét esetben 15 százalék fölötti éves előrelépés. Mindezek mellett a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkeresetet fejlődése sem látszik kifulladni. Ez 605 100 forint, ami 12,7 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakában mértet. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 606 100, a költségvetésben 592 600, a nonprofit szektorban 629 100 forintot tett ki, 12,2, 14,2, illetve 13,5 százalékkal többet a tavalyinál.

A munkaadók és a munkavállalók által csütörtökön elfogadott, 290 800 forintról szóló minimálbér megállapodás árnyékában különösen fontos az első háromnegyed év bruttó átlagbére, ami a KSH közlése szerint 633 500 forint volt. A Népszava kalkulációi szerint ez 13,7 százalékos bővülés 2023 ugyanezen időszakához képest. Mindez azért mondható az átlagosnál lényegesebbnek, mert a véglegesített minimálbér és garantált bérminimum megállapodás egy hosszútávú, 3 éves szerződés. A szövegében pedig a jövő évi után esedékes 2026 és 2027 évi minimálbér esetében gazdasági elvárások is szerepelnek. Ezek teljesülése esetén jöhet a 13, majd a 14 százalékos minimálbér emelkedés. A megegyezésben pedig az szerepel, hogy a bruttó átlagkereset növekedésének a jövő év első háromnegyed évében 8,7 százalékkal kellene fejlődnie. A GDP bővülésnek pedig ugyanebben az időszakban 3,4 százalékot, míg az inflációnak 3,2 százalékot kellene „hoznia”. Amennyiben ezektől a január és szeptember közötti tényadat lefelé vagy fölfelé egy százalékponttal eltér, akkor a Versenyszféra és a Kormány Konzultációs Fóruma (VKF) újratárgyalja a kijelölt emelések mértékét.

A legkisebb probléma jelenleg az inflációval látszik. A most közölt adatból kiindulva a valóságtól nem elrugaszkodott, hogy a bruttó átlagbér növekedési üteme az elfogadott szintre szelídüljön, bár kockázatok azért ebben is vannak. A legnagyobb gond a GDP növekedéssel lehet. Ám nem is az egész éves átlagos fejlődéssel van baj. Azt a kormány a költségvetésben 3-4 százalék között várja. Ezt elemzők viszont derűlátónak tartják, s jellemzően 2,5-2,8 százalék közzé teszik a jövő évi gazdasági fejlődést. Sokkal inkább az zavarhat be, hogy a várakozások szerint a jövő évi első negyedév még az idei gyenge teljesítményt tükrözi majd. Ebben a helyzetben pedig már igencsak érdekes, hogy a gazdaság hogyan szerepel a rá következő fél évben, mert a minimálbér megállapodásban nem az egész év a viszonyítási pont, hanem csak az első háromnegyed. Így pedig van rá némi esély, hogy a kormány nyomására összehozott hosszútávú bérmegállapodást a feleknek jövőre újra az asztalra kell tenniük. Akkor meg aztán pláne, ha Magyarország számára az Európai Bizottság által előre jelzett forgatókönyv valósul meg, ami csupán 1,8 százalékos GDP bővülésről szól.