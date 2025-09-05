Ma már nem verik az úszópalántákat

A halálraítélt címmel önéletrajzi könyvet írt Széles Sándor, aki majdnem belehalt, amikor tavaly hazazavarták a barcelonai világbajnokságról, aki olimpiai bajnokot faragott Gyurta Daniból - noha sokan lebeszélték a szülőket, hogy a kezébe adják a fiukat -, lebuzizták, gyerekverőnek tartották, csak mert a hírhedt módszereiről ismert néhai sikeredző, Széchy Tamás jobbkeze volt. Széles Sándorral májusban megjelenő könyvéről beszélgettünk, amelyet egyesek máris Szepesi Nikolett műve mellé állítanak, s az úszósport újabb botránykönyvének minősítenek.