A bántalmazástól számítva átlagosan két évtized telik el, mire az áldozat képes beszélni a traumájáról, a gyerekkorban átélt abúzus áldozatát pedig élethosszig elkíséri a súlyos teher. Legalább ilyen végzetes a közeg hallgatása – mondja Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, aki a Széchy-ügyet kirobbantó Batházi Tamás olimpikon szakértője. Interjú.
Uszodai körökben már a nyolcvanas években köztudott volt, hogy az úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya szexuálisan bántalmazza versenyzőit. De ezt hallgatólagosan a közeg és a rendszer is elfogadta.
Az elnököt is meg akarják hallgatni, aki elmegy, mivel megnyugtató lezárást akar.
Áldozatok és tanúk szólaltak meg, mégsem történik semmi – hangsúlyozta Kulcsár Krisztián.
Több javaslattal is előállt, amelyek szerinte nem a múltat írnák újra, hanem a jövő generációját védenék meg.
„Hol van a többi áldozat? Mert vannak” – hangsúlyozta a korábbi úszó, Füzesy Tamás.
Batházi Tamás úszó olimpikon, a Magyar Úszó Szövetség korábbi főtitkára legalább két tucat Széchy-áldozatról tud. Ha valami közbe nem jön, az egyikük vasárnap kora este tévériportban mondja majd el, a néhai magyar sikeredző őt miként molesztálta.
A Magyar Úszó Szövetség azután határozott így, hogy az elmúlt hetekben többen nyilatkoztak gyerekeket ért szexuális bántalmazásokról.
A halálraítélt címmel önéletrajzi könyvet írt Széles Sándor, aki majdnem belehalt, amikor tavaly hazazavarták a barcelonai világbajnokságról, aki olimpiai bajnokot faragott Gyurta Daniból - noha sokan lebeszélték a szülőket, hogy a kezébe adják a fiukat -, lebuzizták, gyerekverőnek tartották, csak mert a hírhedt módszereiről ismert néhai sikeredző, Széchy Tamás jobbkeze volt. Széles Sándorral májusban megjelenő könyvéről beszélgettünk, amelyet egyesek máris Szepesi Nikolett műve mellé állítanak, s az úszósport újabb botránykönyvének minősítenek.