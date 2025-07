„A molesztálás, a verbális abúzus, ahogy kirúgott, az tényleg sokkhatásként ért” – Megszólalt Széchy Tamás egykori áldozata

úszás;szexuális zaklatás;Széchy Tamás;Füzesy Tamás;

2025-07-21 10:50:00 CEST

„Hol van a többi áldozat? Mert vannak” – hangsúlyozta a korábbi úszó, Füzesy Tamás.

Arcát és nevét is vállalva beszélt a korábbi úszó, Füzesy Tamás a 24.hu-nak Széchy Tamás volt úszóedző másik énjéről, arról, miket kellett átélnie a hétköznapokban és hogyan, mitől vált fél év alatt tehetségből tehetségtelenné.

A beszélgetés apropóját az szolgáltatta, hogy a korábbi válogatott úszó, Batházi Tamás közösségi oldalán állította, elfogadhatatlan, ha Széchy Tamást, egy pedofil ragadozót, aki embereket, sorsokat tett tönkre, példaképnek állítják be. A témát elkezdte feldolgozni az RTL Fókusz a Szexuális visszaélések az uszodák mélyén: megszólaltak Széchy áldozatai című anyagával, ám mindeddig nevük elhallgatását kérő korábbi úszók beszámolói váltak ismertté.

A 444 összefoglalója szerint Füzesy egy 1982-es történetet mesélt el a portálnak. Eszerint egyik hajnalban otthon felejtette a fürdőnadrágját, így Széchy behívta a szobájába, hogy adjon neki egy másikat. Az edző azonban nem a fiú kezébe adta a nadrágot, hanem ragaszkodott hozzá, hogy ő húzhassa fel rá.

„Miután levetkőztetett pucérra, lehajolt, fölhúzta rám az úszónadrágot, elhelyezte a péniszemet, elöl-hátul alaposan végigsimogatott, majd hátrébb lépett. Pár perc méregetés után kijelentette: »Ez nem jó rád!« – ezzel lehúzta rólam a gatyát, és amíg elfordulva kotorászott a doboznyi Arena között, újra ott álltam pucéran.”

Füzesy szerint Széchy látványosan húzta az időt, több fürdőnadrágot is hozzá mért. Mindegyik fürdőnadrágot felhúzta rá, majd végigsimogatta, és megigazította a péniszét. Az öltöztetés végül 30-35 percig tartott.

Egy másik történetet is elmesélt az edzővel kapcsolatban. Azt mondta, hogy egyik edzőtáborban Széchy masszírozta meg. „Egyszer csak szólt, hogy menjek. Furcsálltam, hogy miért az istenként tisztelt vezetőedző masszíroz. Mindenesetre, ahogy kérte, egy szál »pálcában« felfeküdtem az asztalra. Elkezdett masszírozni. A körülbelül háromnegyed óra alatt mindvégig befeszült izomzattal feküdtem – szerintem érezte, hogy nem vagyok vevő erre az egészre” – idézte fel.

Füzesy azt mondta, az eset után kezdte érezni, hogy kiesett a pikszisből. A masszírozásról ugyanis edzőtársainak is beszélt, amit valószínűleg Széchy is hallott. Nem sokkal az eset után Füzesy másik edzőhöz került, majd romlani kezdett a teljesítménye, így Széchy ordibálva kirúgta a klubból.

„Valószínűleg azért, mert hallotta, hogy pár hónappal korábban a nyári táborban mit beszéltem róla. Az élet adott valamit, aztán fél év alatt mindent elvett. Ami azalatt történt velem, a molesztálás, a verbális abúzus, ahogy kirúgott, az tényleg sokkhatásként ért”

– hangsúlyozta.

Füzesy azt mondta, az elmúlt években szűk baráti körben mindig elmesélte a történetet, ha szóba került az uszoda. Azután merült fel benne a nyilvánossághoz fordulás gondolata, hogy megjelent egy könyv Széchyről, ugyanis azt szűrte le, hogy a kötetben nem beszélnek őszintén az edzőről, és csak az olimpiai bajnok tanítványait emelik ki.

„Bennem is azonnal megfogalmazódott a kérdés: miért kell magasztalni azt az embert, aki nyilvánvalóan pedofil volt? Most itt vagyok, ezért nyilatkozom. Vállalom a nevem, az arcom is, miközben tudom, egy fecske nem csinál nyarat. Hol van a többi áldozat? Mert vannak. Egy részükről tudom, hogy még mindig az uszodai közegben élnek. Ők érthető okokból nem mernek előjönni. Ha bárki közülük úgy gondolja, hogy a fürdőnadrág-próbálgatás, simogatás, fütyibeállítás az semmi, hovatovább lelkiismeretes edzői tevékenység, az ellen nem tudok mit tenni” – mondta a 24.hu-nak.

Mint megírtuk, Batházi Tamás azt követően állt a nyilvánosság elé, hogy májusban Széchy Tamásról Élet – mű – örökség címmel könyv jelent meg Hargitay András háromszoros világ- és Európa-bajnok, Sós Csaba, jelenlegi szövetségi kapitány, valamint Tóth Ákos, a válogatott egykori vezetője, jelenleg az Úszó Nemzet Program vezetője tollából. Utóbbi kettő jelenleg is sportági vezető. Batházi elmondása szerint sok barátja, fiatalkori sporttársa jelezte neki felháborodását, amiért a kötet kizárólag Széchy méltatásáról szól, abban egyetlen betű nem szerepel szexuális vagy más fizikai abúzusokról.

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöksége július 11-én határozott arról, hogy kivizsgálja a 2004-ben elhunyt edzőfejedelem elleni pedofilvádakat. A Népszava az öttagú testület két tagjánál érdeklődött, miként zajlik majd a 30-40 éve történt ügyek felgöngyölítése, de sem Danks Emese, aki egyúttal a MÚSZ gyermekvédelmi testületének vezetője, sem Papp Gábor ügyvéd nem nyilatkozott. Utóbbi leszögezte, a munka végeztével, ahogy történt a korábbi esetekben – például Pass Ferenc ügyében, aki egy 15 éves versenyzőnek küldözgetett „kétértelmű” üzeneteket, és akit emiatt tavaly 18 hónapra eltiltottak –, sajtótájékoztatón számolnak be a munkájukról.