Miki Zohar aljasnak és árulónak titulálta a film alkotóit, akik szerinte „a világ antiszemitáitól” kaptak tapsot.
Giccses zárófilm és korrekt díjak – véget ért a 83. Velencei Filmfesztivál. Az Arany Oroszlánt May el-Toukhy Woman Unknown című filmje érdemelte ki.
Egy tény biztosan állítható a 83. Velencei Filmfesztivállal kapcsolatosan: idén nagyon kevés az eseményfilm. Danny Boyle Nyomdafestéke és a Martin McDonagh jegyezte Vadló Kilenc tengerentúli forgalmazói, a Netflix és a Disney rátapostak a gázpedálra a díjszezon kapcsán. De a legerősebb kampány az A24 versenyfilmjét, a Primetime-ot kísérte.
Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar rendező is meghívást kapjon a világ egyik legnagyobb presztízsű seregszemléjére.
A 74 éves spanyol filmrendező az első angol nyelvű alkotásával nyert.
Egy 18 éves fiú botrányba torkolló érettségi vizsgájának történetéért a kettészakadt Magyarországon.
Jorgosz Lantimosz görög filmrendező Poor Things című filmje nyerte el szombat este a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-díját.
Eközben egy iráni és egy izraeli alkotó filmtörténelmet írt a Lidón.
Reisz Gábor pedig szimplán bevette Velencét.
Szeptember 2-án kezdődik a 72. velencei mustra, amely egy nappal korábban, ma este a száz éve született nagy amerikai rendező, Orson Welles előtt tiszteleg. Bemutatják két velencei témájú felújított klasszikusát, A velencei kalmárt és az Othellót.