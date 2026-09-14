A képek ereje

Egy tény biztosan állítható a 83. Velencei Filmfesztivállal kapcsolatosan: idén nagyon kevés az eseményfilm. Danny Boyle Nyomdafestéke és a Martin McDonagh jegyezte Vadló Kilenc tengerentúli forgalmazói, a Netflix és a Disney rátapostak a gázpedálra a díjszezon kapcsán. De a legerősebb kampány az A24 versenyfilmjét, a Primetime-ot kísérte.