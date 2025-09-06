Egyikük a Fipresci, vagyis a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége díja.
Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar rendező filmje is meghívást kapjon a világ egyik legnagyobb presztízsű seregszemléjére. Idén azonban Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László alkotása is esélyes az Arany Oroszlánra.
Érthetően komoly érdeklődést váltott ki, hogy Angyaltrombiták címmel új sorozat indul az RTL-en, méghozzá Enyedi Ildikó rendezésében. A szombaton látott epizód után már csak az a kérdés, valóban indul-e ilyen széria.
Ha pedig a humor átmegy, akkor a közönség érti az alkotást – véli a rendező.
Most sem maradt el a botrány, mivel az egyik film bemutatásán többen is rosszul lettek.
Enyedi Ildikó életművében jelentős lépés Füst Milán művének megfilmesítése. A feleségem történetének premierjét szerda este tartották Cannes-ban.
Két magyar film is bekerült a július 6 és 18 között megrendezendő 74. Cannes Filmfesztiválra: Enyedi Ildikó A feleségem története című alkotása a versenyprogramban indul az Arany pálmáért, míg Mundruczó Kornél Evolúció című műve az újonnan létrehozott, Cannes premieres nevű, lényegében gála szelekcióba került be.
A neves filmrendező szerint az egyetemfoglalás és a Freeszfe Egyesület megalakulása csodálatos volt, az igazságért, a tisztességért pedig ki kell állni.
A diákok egyetemi autonómiáért, oktatási és kulturális szabadságért folytatott küzdelme adta idei évösszefoglalóink apropóját. Mestereket és tanítványokat kérdeztünk.
Számos nagy rendező forgatott angol nyelvű koprodukciót a filmtörténet során. Enyedi Ildikó igen színvonalas klubba lép be A feleségem történetével.
Angol nyelven, nemzetközi szereplőgárdával készül Enyedi Ildikó Füst Milán-adaptációja, A feleségem története.
Filmrendezői munkássága elismeréseként életműdíjjal tünteti ki Enyedi Ildikót a lecce-i filmfesztivál, és műsorra tűzi a rendező szinte összes filmjét.
Nem történt meg az újabb csoda, nem Enyedi Ildikó nyerte a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar díjat 2018-ban: a befutó a chilei Sebastian Leilo rendezte A Fantastic Woman lett.
Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik meg a 90. Oscar-gálát Los Angelesben. Ismét van kiért izgulnunk.
Újabb csoda: Oscar-díjra jelölték Enyedi Ildikó filmjét, a Testről és lélekrőlt a legjobb idegennyelvű film kategóriában.
De lesz-e újabb Oscar? – ez a kérdés, amelyet mind többet hallani Enyedi Ildikó legújabb filmje, a Testről és lélekről sikerszériája kapcsán. A válasz: nem egyértelmű.
Kihirdették az Európai Filmdíjak idei jelöltjeit a sevillai filmfesztiválon szombaton, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje négy kategóriában esélyes.
Közönségdíjat nyert Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje Mumbai nemzetközi filmfesztiválján - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap.
Három rendező - Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Janisch Attila - és egy forgatókönyvíró - Szöllősi Barnabás - tett közzé nyílt levelet, és várja a csatlakozókat a színházi és a filmes szakmából.
Londonban is bemutatták a Testről és lélekről című filmet, ahol a forgatókönyvíró-rendezővel Enyedi Ildikóval találkozhatott a közönség.
Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről, valamint Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje is szerepel az Európai Filmdíjak válogatáslistáján - közölte az Európai Filmakadémia (EFA).
Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című drámája lett a közönség kedvence az Európai Filmek 24. Nemzetközi Fesztiválján, amelyet július 15. és 21. között tartottak a Szabadka melletti Palicson.